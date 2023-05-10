Российские ученые придумали способ победить «зомби-пожары» Так называют горение торфа зимой из-за способности огня тлеть под снегом и весной вырываться на поверхность
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
12:09 (мск), источник: © РИА Новости

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе, представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков, говорится в распоряжении главы государства.

Источник: © РИА Новости

«Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе», — гласит текст документа.

ДОВСЕ подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств-членов НАТО и шести участников Организации Варшавского договора, а в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле подписан обновленный вариант соглашения.

Бессрочный договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений — танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов.

Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, хотя документ подписали представители тридцати государств. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад нашел еще одну причину бояться России
'Все признаки налицо'. Где и как будут наступать ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта