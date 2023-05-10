Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

«Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе», — гласит текст документа.
ДОВСЕ подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств-членов НАТО и шести участников Организации Варшавского договора, а в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле подписан обновленный вариант соглашения.
Бессрочный договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений — танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов.
Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, хотя документ подписали представители тридцати государств. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».