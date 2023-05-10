Reuters узнал о подготовке ЕС санкций против компаний Китая, Казахстана и Узбекистана

ЕС начал обсуждение нового, 11-го пакета антироссийских санкций, который может затронуть сотрудничающие с Москвой иностранные компании и ограничить экспорт в страны, которые ведут торговлю с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
По их словам, в новый пакет могут попасть несколько «десятков» компаний из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана за помощь России в обходе западных торговых ограничений.
ЕС также может ограничить экспорт в страны, которые реэкспортируют европейскую продукцию в Россию.
«Если мы увидим, что товары идут из Евросоюза в третьи страны, а затем попадают в Россию, мы могли бы предложить странам-членам санкционировать экспорт этих товаров. Этот инструмент будет последним средством, и его будут использовать осторожно», — заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что ЕС прекратит транзит через Россию большей части своего экспорта, включая высокотехнологичную продукцию и детали для самолетов.
Кроме того, в новом пакете будет прописан запрет для нефтяных танкеров разгружаться в открытом море или прибывать в порты с отключенными GPS-трекерами, что должно помешать торговле нефтью в обход санкций, пишет Reuters.
Впрочем, по словам собеседников агентства, с таким подходом согласны не все члены ЕС, многие из которых переживают за свои международные отношения. Поэтому обсуждение 11-го пакета может оказаться «бурным» и займет много времени, отметили опрошенные Reuters дипломаты.