ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин 10 мая в Ново-Огареве, у него спокойный рабочий день.
С докладом у главы государства будет губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
О переговорах по зерновой сделке
«Не будем ничего комментировать. Ведется работа, наша позиция хорошо известна». «Наши интересы всеми признаются». «Давайте дождемся итогов».
«Иногда необдуманные действия граждан, иногда сознательные действия злоумышленников, иногда пал травы» — из года в год это приводит к потерям.
"Здесь совершенно не нужно никаких дополнительных распоряжений президента.
Все противопожарные службы «исходят из продолжения этой опасности и меры принимают». «С нашей географией это непростая задача».
О терактах Украины и реакции Запада на них
В Кремле после удара украинскими беспилотниками по Кремлю «не слышали никакой реакции из европейских столиц». «Мы слышали ответ представителя Госдепартамента». «Слово “осуждение” не прозвучало», однако в Вашингтоне сказали, что «не одобряют» такие действия. «Отфиксировали это».
«Не было никаких сообщений от наших правоохранителей» насчет попыток Украины атаковать беспилотниками Москву 9 мая.
О неупоминании РФ в числе стран-победительниц
Неупоминание России Белым домом в числе стран — победительниц во Второй мировой войне — «это никоим образом не забывчивость», это «пагубная линия».
Согласно соцопросам, «в Америке из молодого поколения никто уже не помнит, кто с кем воевал» в годы Второй мировой, а «из среднего поколения мало кто в курсе деталей».
Скоро в Америке будет поколение, которое не сможет трезво оценивать свое настоящее и свое будущее«— в долгосрочной и среднесрочной перспективе “это весьма и весьма плачевный процесс.
Россия будет делать все, чтобы хранить память о войне и передавать ее подрастающему поколению. Визит лидеров бывших республик СССР в Москву 9 мая показал, что «и в их странах есть политическая воля и общественная воля».
РФ намерена «нести правду всем народам мира», чтобы дать возможность всем желающим «ознакомиться с реальной информацией».
О гибели журналиста AFP под Часовым Яром
«Не располагаю информацией [о гибели журналиста Agence France-Presse Армана Сольдена]». Пресс-секретарь также призвал «не верить на слово украинским представителям», которые заявляли о якобы причастности РФ к обстрелу. «Хочу напомнить вам недавнее заявление украинских представителей и решение запретить въезд каких-либо журналистов в районы, прилегающие к зоне соприкосновения. Это было решение украинских властей».
В любом случае в ситуации «надо разбираться». «Можем только выразить сожаления в этой связи».
О польском названии Калининграда
«Это даже уже не русофобия, это такой, граничащий с безумием процесс».
Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени вот в это безумие своей ненависти к русским скатывается. Это продолжается на протяжении многих столетий.
«Ничего хорошего для Польши и поляков это не несет».
«Это не то что недружественное, это враждебное действие. Так это и квалифицируем».
«Было бы крайне некорректно мне что-то говорить о здоровье Александра Григорьевича». «Он разделил с нами радость Дня Победы, и мы чрезвычайно признательны [ему]». «Ему надо было скорее уехать» из-за мероприятий в Минске.
О заявлениях основателя ЧВК «Вагнер»
«Не видели, нет, ничего не могу сказать. Вчера вы знаете, чем мы занимались».
О столетии Гейдара Алиева
«Это совершенно экстраординарная личность — личность, которая вошла в историю нашей когда-то общей страны, которая вошла в историю» уже и «современного Азербайджана».
«Мы разделяем радость этой даты вместе с нашими азербайджанскими друзьями и, конечно, мы храним память о той роли, которую внес» Алиев.