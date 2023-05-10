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14:07 (мск), источник: ТАСС

Правда о войне, лесные пожары и враждебные действия Польши. Темы брифинга Пескова

Реакция Запада на удар украинских беспилотников по Кремлю, неупоминание России в числе стран — победительниц во Второй мировой войне, а также лесные пожары и враждебность Польши стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин 10 мая в Ново-Огареве, у него спокойный рабочий день.

С докладом у главы государства будет губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

О переговорах по зерновой сделке

«Не будем ничего комментировать. Ведется работа, наша позиция хорошо известна». «Наши интересы всеми признаются». «Давайте дождемся итогов».

О лесных пожарах

«Иногда необдуманные действия граждан, иногда сознательные действия злоумышленников, иногда пал травы» — из года в год это приводит к потерям.

"Здесь совершенно не нужно никаких дополнительных распоряжений президента.

Все противопожарные службы «исходят из продолжения этой опасности и меры принимают». «С нашей географией это непростая задача».

О терактах Украины и реакции Запада на них

В Кремле после удара украинскими беспилотниками по Кремлю «не слышали никакой реакции из европейских столиц». «Мы слышали ответ представителя Госдепартамента». «Слово “осуждение” не прозвучало», однако в Вашингтоне сказали, что «не одобряют» такие действия. «Отфиксировали это».

«Не было никаких сообщений от наших правоохранителей» насчет попыток Украины атаковать беспилотниками Москву 9 мая.

О неупоминании РФ в числе стран-победительниц

Неупоминание России Белым домом в числе стран — победительниц во Второй мировой войне — «это никоим образом не забывчивость», это «пагубная линия».

Согласно соцопросам, «в Америке из молодого поколения никто уже не помнит, кто с кем воевал» в годы Второй мировой, а «из среднего поколения мало кто в курсе деталей».

Скоро в Америке будет поколение, которое не сможет трезво оценивать свое настоящее и свое будущее«— в долгосрочной и среднесрочной перспективе “это весьма и весьма плачевный процесс.

Россия будет делать все, чтобы хранить память о войне и передавать ее подрастающему поколению. Визит лидеров бывших республик СССР в Москву 9 мая показал, что «и в их странах есть политическая воля и общественная воля».

РФ намерена «нести правду всем народам мира», чтобы дать возможность всем желающим «ознакомиться с реальной информацией».

О гибели журналиста AFP под Часовым Яром

«Не располагаю информацией [о гибели журналиста Agence France-Presse Армана Сольдена]». Пресс-секретарь также призвал «не верить на слово украинским представителям», которые заявляли о якобы причастности РФ к обстрелу. «Хочу напомнить вам недавнее заявление украинских представителей и решение запретить въезд каких-либо журналистов в районы, прилегающие к зоне соприкосновения. Это было решение украинских властей».

В любом случае в ситуации «надо разбираться». «Можем только выразить сожаления в этой связи».

О польском названии Калининграда

«Это даже уже не русофобия, это такой, граничащий с безумием процесс».

Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени вот в это безумие своей ненависти к русским скатывается. Это продолжается на протяжении многих столетий.

«Ничего хорошего для Польши и поляков это не несет».

«Это не то что недружественное, это враждебное действие. Так это и квалифицируем».

О самочувствии Лукашенко

«Было бы крайне некорректно мне что-то говорить о здоровье Александра Григорьевича». «Он разделил с нами радость Дня Победы, и мы чрезвычайно признательны [ему]». «Ему надо было скорее уехать» из-за мероприятий в Минске.

О заявлениях основателя ЧВК «Вагнер»

«Не видели, нет, ничего не могу сказать. Вчера вы знаете, чем мы занимались».

О столетии Гейдара Алиева

«Это совершенно экстраординарная личность — личность, которая вошла в историю нашей когда-то общей страны, которая вошла в историю» уже и «современного Азербайджана».

«Мы разделяем радость этой даты вместе с нашими азербайджанскими друзьями и, конечно, мы храним память о той роли, которую внес» Алиев.

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