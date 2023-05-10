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13:33 (мск), источник: РБК

Кремль назвал безумием идею Польши называть Калининград по-другому

Предложение Варшавы переименовать Калининград в Крулевец — это уже не русофобия, а граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается, это повторяется на протяжении многих столетий, с 16−17 века, а то и раньше даже», — сказал Песков.

Он также отметил, что в Кремле квалифицируют такие действия Варшавы как недружественные и враждебные.

Ранее с рекомендацией использовать для Калининграда польское название Крулевец выступила Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши. При этом использовать в польском языке слово «Калининград» не рекомендуется. Русское название города в комиссии назвали искусственным и «не связанным ни с городом, ни с регионом». В комиссии, объясняя свое предложение, отметили, что российская военная операция на Украине «заставляет по-другому взглянуть на вопрос о навязанных названиях».

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