Боевые роботы, рельсотроны и лазерные пушки. Какое оружие появится у России к концу 2020-х

RTVI разбирался, какое передовое оружие создает Россия сегодня и может поставить на вооружение уже к концу этого десятилетия.
Еще в апреле 2022 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что в новой программе перевооружения армии выделяются значительные средства на развитие технологий будущего.
«Новая государственная программа вооружения будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы», — сказал тогда вице-премьер.
Помимо этого, Борисов отметил, что правительством ведется активная работа по импортозамещению всех даже самых незначительных иностранных комплектующих при разработке оружия будущего.
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Роботы с искусственным интеллектом
Еще во время оружейного салона «Армия-2018» в подмосковной Кубинке концерн «Калашников» представил свою первую автоматизированную турель со спаренными крупнокалиберными пулеметами. Визуально, она выглядит, словно из игры Command & Conquer или Starcraft. Теперь же она есть «в металле» и в реальной жизни.
Искусственный интеллект робота-пулемета Калашникова построен на основе нейронных сетей и может учиться и развиваться в процессе работы.
Так, башня с пулеметом калибра 12,7 миллиметров может самостоятельно обнаруживать и распознавать цели, после чего определять приоритет их важности и поочередно уничтожать, в зависимости от угрозы, которую каждая из них представляет. К примеру, сначала выбрать БТР с десантно-штурмовой группой на борту, а уже после переходить к одиночным целям на поле боя.
При этом ничто не мешает человеку отключить функции искусственного интеллекта и взять управление огнем на себя, пока машина будет выводить ему на дисплей вражеские цели на местности.
Особенность робота в том, что он может работать не только по наземным целям как пехота или легкобронированная техника противника, но также и по морским и воздушным целям.
Виктор Литовкинвоенный аналитик ТАСС
«Так это оружие может стать высокоэффективным средством против малых беспилотников, которые стали серьезной угрозой во время боевых действий сил на Ближнем Востоке или Украине», — рассказал RTVI военный аналитик ТАСС Виктор Литовкин.
На сайте «Калашникова» отмечается, что такой боевой модуль может устанавливаться как отдельно на точке, так и в составе нескольких «турелей», объединенных в единую сеть для согласованных действий. К примеру, для охраны периметра.
Помимо этого станция способна самостоятельно принимать решение об исключении из сектора поражения объектов, не представляющих опасность, например, животных, что минимизирует вероятность их поражения.
«При этом в искусственный интеллект робота (“мозг машины” или просто компьютер) изначально загружена база данных о целях — их внешний вид, передвижение, теплоизлучение и т. д. База постоянно обновляется, дополняется и расширяется за счет алгоритмов самообучения. А инженеры уже могут добавлять внутрь машины дополнительные методы обнаружения — по температуре, по количестве яркости в инфракрасном спектре и т. д.», — говорит Литовкин.
Как отметил эксперт, установка таких боевых модулей на военных и государственных объектах позволяет исключить человеческий фактор в охране. К примеру, потерю бдительности и усталость.
Согласно классическому определению, к оружию направленной энергии, которое в разговорном языке называют лазерным, относят системы, поражающие цель за счет прямой передачи энергии того или иного вида без применения проводников, кинетических поражающих элементов и т. д.
Они подразделяется на несколько классов. Среди них, электромагнитное оружие, пучковое, акустическое и так далее.
В России одной из таких систем является лазерный комплекс «Пересвет».
В публичном доступе кадров, на которых комплекс «выжигает» цели на земле, в воздухе и в море — нет. Все они находятся под грифом «совершенно секретно».
Система «Пересвет». Кадр из послания президента Федеральному собранию 2018 г. | Источник: Пресс-служба Президента России
С 2019 года он находится на боевом дежурстве в подразделениях Ракетных войск стратегического назначения. «Пересвет» неоднократно упоминали в контексте 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения), отвечающей за предупреждение о ракетном нападении, разведку космической обстановки и управление орбитальными группировками. То есть в войсках ПВО и ПРО, которые строят «противоракетный зонтик».
«Лазерное оружие подходит для выведения из строя ракет, боеголовок, а также спутников разведки и системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Главное преимущество энергетического луча в том, что он достигает цели мгновенно, и времени на перезарядку установки практически не нужно», — рассказал RTVI директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Однако есть и существенный минус. По словам эксперта, лазерное оружие очень чувствительно к погодным условиям.
Говоря простым языком, на текущем этапе технологического развития (как в России, так и в США), для эффективной работы лазера нужны идеальные погодные условия. То есть, ни проливных дождей, ни песчаных и снежных бурь, ни туманов.
Кнутов отмечает, что эти нюансы будут решены в последующих версиях лазерных комплексов, которые разрабатываются в научно-исследовательских центрах в России и за рубежом.
Кинетическое оружие — это системы, которые используют кинетическую энергию поражающих элементов в качестве основного поражающего фактора.
«Они “разгоняют” боеприпас до скоростей, превышающих 4000 км/ч (для сравнения, гиперзвуковое оружие летит на скорости порядка 6000 км/ч) за счет новых нетрадиционных оружейных систем. К примеру, супермагнитов, которые ускоряют полет», — рассказывает Литовкин.
В России, вслед за США, ведется разработка своего «рельсотрона».
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По словам эксперта, ключевое отличие кинетического оружия от другого заключается в энергетических установках, которые питают пушку и в разы ускоряют полет снаряда к цели.
«Для работы кинетических пушек нужны электрогенераторы мощностью свыше 100 киловатт. При этом их батарея должна обеспечивать пуски десятков тысяч снарядов до того, как машине потребуется пройти цикл техобслуживания. Также эти системы должны быть адаптированы для работы в экстремально низких или экстремально высоких температурах», — отмечает Литовкин. Он пояснил, что в настоящее время аккумуляторы и суперконденсаторы подобной мощности производит российская компания ТЭЭМП.
По словам аналитика, возможности нового комплекса российские военные рассекретят и продемонстрируют стране и миру в течение нескольких лет.
Само же кинетическое оружие может появиться на вооружении России к концу 20-х — началу 30-х годов.