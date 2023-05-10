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16:25 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев прокомментировал «переименование» Польшей Калининграда

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после решения Польши «переименовать» Калининград предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну предложил именовать «Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ как преемницы Российской империи».

Источник: © РИА Новости

По данным телеканала TVN, еще 12 апреля комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши приняла решение, что «для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград». Вчера это решение вступило в силу.

«Польские русофобы хотят научить всех истории. Им не по душе наименование Калининград. Вместо него предлагают писать Крулевец. Ну, тогда никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau», — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

«Список можно продолжать долго. И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи», — подчеркнул он, сопроводив запись улыбающимся смайликом.

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