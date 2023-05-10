17:53 (мск), источник: Ведомости
Как власти и отрасль отреагировали на снятие запрета на полеты в Грузию
Соответствующее решение принял президент Владимир Путин.
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Президент России Владимир Путин 10 мая своим указом снял установленный в 2019 г. запрет российским авиакомпаниям на полеты в Грузию. Также он с 15 мая отменил визовый режим с Грузией — за исключением случаев въезда с целью трудовой деятельности.
После запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией в 2019 г. россияне, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, могли попасть в Грузию через наземную границу или «транзитом» (в основном летали через Ереван).
До введения запрета регулярные рейсы между Россией и Грузией осуществляли авиакомпания «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Победа», а также российские S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Red Wings и UTair. В Россию летали грузинские авиакомпании Georgian Airways и My way airlines.
Точной даты возобновления регулярного авиасообщения между странами в министерстве пока не называют.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают, что первые регулярные рейсы в Грузию могут возобновиться до конца мая. «Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем ближайшие дни. И самое главное — будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией. Но если со стороны Грузии не будет сложно выполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы. В любом случае, российской туриндустрии Грузия интересна и нужна», — сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Минтранса при этом уточнил, что полеты «будут выполняться на воздушных судах (ВС) отечественного производства».
Крупнейшими эксплуатантами этого воздушного судна являются авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») — 77 таких ВС, Red Wings — 19 лайнеров, «Азимут» — 18 самолетов и «Ираэро» — семь судов.
«Ведомости» также направили запрос в Росавиацию.
Представитель Red Wings сказал «Ведомостям», что при наличии допусков на выполнение полетов авиакомпания готова расширить свою маршрутную сеть за счет Грузии. «Авиакомпания Red Wings считает для себя полеты в Грузию интересными и перспективными, не только с точки зрения туристического бизнеса, а также и для делового взаимодействия и гастрономического туризма», — добавил собеседник. В других авиакомпаниях оперативно не ответили на запросы.
Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает главным претендентом на рейсы в Грузию авиакомпанию «Россия».
По словам эксперта, объявленная Минтрансом частота рейсов «очень маленькая», потребности рынка гораздо больше — четыре-пять рейсов ежедневно.
Семи рейсов в неделю не хватит для удовлетворения потребностей туристов, соглашается Горин. Вероятно, сохранится высокая доля транзита через Ереван, добавляет он.
По оценкам Ланецкого, до конца года авиакомпании могут получить около $8 млн дополнительной выручки от рейсов в Грузию. «Но это не такие уж и большие деньги», — добавил он.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что в открытии авиасообщения очень заинтересованы грузинские авиакомпании, которые могут «колоссально» нарастить объемы перевозок. По его словам, вопрос возобновления авиасообщения сейчас «упирается в реакцию и оперативность грузинской стороны». «Если обе стороны будут действовать достаточно оперативно, Тбилиси может стать еще одним хабом для связи с внешним миром наряду со Стамбулом, Баку», — заключает Пантелеев.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя 10 мая решение Путина разрешить авиасообщение и ввести безвизовый режим назвала это «очередной российской провокацией». Она призвала начать консультации с целью ввести для россиян визовый режим.
18 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял о возможном возобновлении прямых российско-грузинских перелетов, похвалив Тбилиси за нейтральную позицию в украинском кризисе. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поддержал тогда инициативу Лаврова.
Визовый режим для российских граждан в Грузии действовал с 2000 по 2012 г. Грузия в одностороннем порядка отменила въездные визы для россиян еще в феврале 2012 г по инициативе тогдашнего главы государства Михаила Саакашвили.
Восстановление прямого авиасообщения при нынешнем грузинском правительстве было ожидаемо: в Тбилиси показали, что четко разделяют политические и экономические отношения с Россией, говорит заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. По его словам, раньше этому мешала внутриполитическая нестабильность в Грузии.
Эксперт отмечает, что заинтересованность в этом решении обоюдная, и для грузинской стороны возобновление полетов принесет дополнительный вклад в развитие экономики, что, в свою очередь, укрепит позиции правящей «Грузинской мечты».
В 2022 г., как констатировал в марте 2023 г. замминистра экономического развития России Дмитрий Вольфач, товарооборот между странами «вырос почти на 60% и составил $2,3 млрд». Доля России в товарообороте Грузии увеличилась, и сейчас она стала вторым торговым партнером страны после Турции, с которой товарооборот чуть больше — $2,8 (рост на 30% согласно данным Национальной службы статистики Грузии «Сакстат».
Еще один фактор в контексте возобновления авиасообщения и отмены визового режима связан с грузинской диаспорой в России, говорит Муханов. Этнических грузин в России по переписи 2020 г. насчитывается 113 687 человек (в начале 2000-х гг. официально их было более 200 000). «Москва идет навстречу, таким образом, как гражданам Грузии, так и своим собственным гражданам грузинского происхождения», — говорит эксперт.
Илья Лакстыгал, Арина Литова, Нурлан Гасымов