МИД выразил протест поверенному в делах Польши

«Польскому дипломату было также заявлено, что развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств. Примеров немало. Мы не будем просто фиксировать эти проявления, поэтому адекватные ответные меры не заставят себя долго ждать», — говорится в публикации.
В ведомстве подчеркнули, что традиционную церемонию возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма, сорвали при бездействии польских властей. Эти действия стали очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны с целью вытравить из памяти поляков благодарность воинам Красной армии, освободившим их страну.
Москва оставляет за собой право выбора времени и характера ответных действий, уточнили в МИД.
Накануне агрессивная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал, чтобы возложить цветы по случаю Дня Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.
Польская сторона устроила провокацию против российского дипломата и в прошлом году, тогда его облили красной жидкостью.