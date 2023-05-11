00:57 (мск), источник: Ведомости
Байден заявил о проблемах для всего мира в случае дефолта США
Дефолт США может обернуться проблемами для всего мира, считает президент страны Джо Байден.
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«Если у нас будет дефолт по нашему долгу — у всего мира проблемы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Президент считает, что кризис в стране образовался из-за республиканцев, так как США может выплачивать свой госдолг.
Ранее Байден на встрече с конгрессом по вопросу повышения потолка госдолга заявил, что экономика США впадет в глубокую рецессию в случае дефолта. При этом, по его словам, страна оплачивает все счета.
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заверил, что США не допустят дефолта, с чем Байден согласился. Макконнелл также призвал президента США к заключению сделки со спикером палаты представителей Кевином Маккарти (член Руспубликанской партии).
7 мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что в начале июня США могут столкнуться с дефолтом, если в стране не будет принят законопроект о повышении потолка госдолга.
Палата представителей (нижняя палата парламента США) в конце апреля одобрила законопроект о повышении лимита госдолга, но при значительном ужесточении бюджетной политики, в том числе — сокращении государственных расходов. В палате представителей республиканцы обладают большинством, чтобы закон прошел дальше, необходимо его утверждение в сенате, где преобладают демократы.
Законопроект, анонсированный спикером палаты Маккарти, предполагает повышение потолка на $1,5 трлн, но с параллельным сокращением расходов в $4,5 трлн. Демократы при этом предложение не поддержали.