Песков заявил, что Россия медленно действует на Украине, потому что ведет СВО, а не войну

«Конечно, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно. И вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну», — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины), опубликованном в среду.
«Мы не ведем войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов», — объяснил Песков. «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о сравнении российского и западного оружия, Песков заметил, что на Западе «есть хорошее оружие, есть оружие плохое, есть то оружие, которое на поверку оказывается непригодным в тех условиях [на Украине]». По его оценке, также у Запада «есть очень грозное оружие, есть высокотехнологичное». «Поэтому это все, естественно, мы в ходе СВО изучаем», — отметил пресс-секретарь российского президента.