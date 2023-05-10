Австралийка пропала в лесу и выжила, питаясь конфетами и вином Она уже вернулась домой в Мельбурн
Фоторепортажи
6Последствия взрыва в Белгороде
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
10 мая, источник: ТАСС

Песков заявил, что Россия медленно действует на Украине, потому что ведет СВО, а не войну

ТАСС, 10 мая. Россия, проводя специальную военную операцию (СВО) на Украине, старается сохранять города и человеческие жизни. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил различие между СВО и войной.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Конечно, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно. И вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну», — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины), опубликованном в среду.

«Мы не ведем войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов», — объяснил Песков. «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о сравнении российского и западного оружия, Песков заметил, что на Западе «есть хорошее оружие, есть оружие плохое, есть то оружие, которое на поверку оказывается непригодным в тех условиях [на Украине]». По его оценке, также у Запада «есть очень грозное оружие, есть высокотехнологичное». «Поэтому это все, естественно, мы в ходе СВО изучаем», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Он имел слабое здоровье и, по свидетельству современников, не был умён
"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий