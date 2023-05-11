Bild: прием в посольстве России в Берлине 9 мая посетил Шрёдер

Помимо Шрёдера с женой, Хрупаллы и Эрнста, на приеме присутствовали бывший глава Госсовета ГДР Эгон Кренц, политик из АдГ Александр Гауланд, а также дипломатические представители стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. В том числе присутствовал представитель Китая. Кроме того, на мероприятие пришли ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители Русской православной церкви, а также германские общественные деятели и журналисты.
Bild охарактеризовала присутствие Шрёдера на приеме как «участие в празднике в плохой компании».
Кроме того, газета раскритиковала галстук лидера АдГ, обратив внимание, что его расцветка напоминала российский флаг.
В ФРГ Шрёдера резко критикуют за тесные связи с Россией. Ранее бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Таким образом, из бюджета перестало поступать финансирование на содержание бюро Шрёдера, прекратилась выплата зарплат его сотрудникам. 4 мая Административный суд Берлина отклонил иск Шрёдера и оставил в силе решение Бундестага о лишении экс-канцлера ФРГ некоторых привилегий.