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02:19 (мск), источник: ТАСС

Bild: прием в посольстве России в Берлине 9 мая посетил Шрёдер

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ (1998−2005) Герхард Шрёдер, сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла и председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике, член Левой партии Клаус Эрнст приняли участие в приеме, организованном 9 мая посольством РФ в ФРГ по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду сообщила газета Bild.

Источник: AP 2022

Помимо Шрёдера с женой, Хрупаллы и Эрнста, на приеме присутствовали бывший глава Госсовета ГДР Эгон Кренц, политик из АдГ Александр Гауланд, а также дипломатические представители стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. В том числе присутствовал представитель Китая. Кроме того, на мероприятие пришли ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители Русской православной церкви, а также германские общественные деятели и журналисты.

Bild охарактеризовала присутствие Шрёдера на приеме как «участие в празднике в плохой компании».

Кроме того, газета раскритиковала галстук лидера АдГ, обратив внимание, что его расцветка напоминала российский флаг.

В ФРГ Шрёдера резко критикуют за тесные связи с Россией. Ранее бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Таким образом, из бюджета перестало поступать финансирование на содержание бюро Шрёдера, прекратилась выплата зарплат его сотрудникам. 4 мая Административный суд Берлина отклонил иск Шрёдера и оставил в силе решение Бундестага о лишении экс-канцлера ФРГ некоторых привилегий.

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