Трамп считает, что сейчас не время обвинять Путина в военных преступлениях

В программе Town Hall на телеканале CNN республиканца спросили, считает ли он российского лидера «военным преступником». «Я думаю, это то, что не следует обсуждать сейчас. Это следует обсудить позже», — подчеркнул Трамп, указав на то, что сейчас в срочном порядке надо прекратить украинский конфликт. По его версии, если российского президента признать «военным преступником, то будет гораздо сложнее заключить сделку, чтобы остановить» конфликт. Как утверждает экс-президент, если российского лидера признать «военным преступником», то он «будет бороться гораздо сильнее, чем сейчас при тех или иных обстоятельствах». «Это то, что можно будет обсудить позже», — полагает республиканец.
Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе утверждается, что они могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Комментируя это решение, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.