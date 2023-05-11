Бастрыкин заявил о планах ВСУ напасть на Донбасс в марте 2022 года

«Мы сегодня можем смело утверждать — есть документальные подтверждения этому, — что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы Российской Федерации», — сказал он.
Бастрыкин подчеркнул, что Россия, начав свою спецоперацию на Украине, действовала в соответствии с Конституцией, а именно статьей 79.1. Она появилась в Конституции после внесения в нее поправок в 2020 году. Согласно ее положениям, Россия «принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».
Глава СК отметил, что на основании этой статьи Россия реализует свою обязанность по защите мирного населения Донбасса путем проведения спецоперации, а также упреждает «агрессию и провокации в отношении нашего государства».
Президент Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации на Украине 24 февраля прошлого года, заявил, что «крайние националисты и неонацисты» на Украине при поддержке западных стран «готовятся, они ждут удобного часа», чтобы «полезть с войной» в Крым, как это уже было в Донбассе, а также «претендуют на целый ряд других российских территорий». Одной из целей операции Путин называл защиту жителей юго-востока Украины от «геноцида со стороны киевского режима».
В марте 2022 года Минобороны России сообщило, что обнаружило документы, согласно которым Украина планировала наступление в Донбассе в том же месяце.
В январе прошлого года постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что у страны нет планов проводить наступление в Крыму или в Донбассе. Министр обороны Украины Алексей Резников незадолго до 24 февраля опровергал наличие каких-либо планов у Киева нападать на Россию.