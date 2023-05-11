Массовые протесты в Пакистане. Что это значит и какие последствия это будет иметь для России

Бывший премьер Хан, покинувший свой пост после вынесения вотума недоверия со стороны парламента, пользуется популярностью у существенной части граждан как независимый от кланов элиты политик, который способен победить коррупцию. RTVI объясняет, чем вызваны беспорядки и что они значат для отношений России с этой южноазиатской страной.
10 мая партия Движение за справедливость (Pakistan Tehreek-e-Insaf, далее — PTI) призвала своих сторонников выйти на улицы в ответ на арест основателя и председателя партии Имрана Хана, занимавшего пост премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год.
Призыв партии PTI последовал после обращения к пакистанцам самого экс-премьера Имрана Хана. «Когда мои слова дойдут до вас, я уже буду в заключении по сфабрикованному делу. После этого вам всем стоит осознать, что понятий основных прав, законности и демократии в Пакистане больше не существует», — заявил 70-летний Хан 9 мая после ареста.
Протесты зародились в регионе Хайбер-Пахтунхва — наименьшей из провинций Пакистана на северо-западе страны, именно в ней проживает большинство сторонников бывшего премьер-министра. Протестующие решили выступить маршем на столицу Пакистана Исламабад и добиться освобождения Хана. Изначально протесты должны были пройти мирно, следует из заявлений представителей PTI. «Мы продолжаем призывать <…> сторонников и народ Пакистана [выходить] на улицы для мирного протеста против этого неконституционного поведения», — заявил вице-председатель PTI Шах Махмуд Куреши в своих социальных сетях. Помимо Хана аресту подвергся и генсек PTI Асад Умар, сообщили в партии.
Несмотря на изначально мирный характер протестов, в сети расходятся фотографии со сгоревшими машинами, покрышками и разгромленными магазинами.
Протестующие и борющиеся с ними перекрывают дороги по стране, происходят столкновения с полицией. Сторонники бывшего премьера вышли на улицы в Исламабаде, Карачи, Лахоре и Пешеваре. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Правительство ограничивает доступ к интернету, чтобы помешать протестующим взаимодействовать. В стране перестали работать Twitter, Facebook*, Youtube и другие социальные сети. «Кроме того, в некоторых регионах наблюдалось полное отключение интернета», — сообщила 9 мая международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Официальный представитель управления по телекоммуникациями Пакистана Малахат Обейд заявил Al Jazeera, что указание приостановить доступ к Twitter, YouTube и Facebook* регулирующий орган получил от Министерства внутренних дел.
Для подавления протестов понадобилась помощь армии.
По запросу региональных властей войска были размещены в провинции Хайбер-Пахтунхва и северо-восточной провинции Пенджаб. Пакистанская армия заявляет, что 9 мая — день, когда вспыхнули протесты после ареста Хана — «запомнится как темная глава» в истории страны. В заявлении говорится, что протесты были «организованными нападениями» на военные объекты. Вечером 10 мая правительство Пакистана одобрило размещение армии в столице страны Исламабаде.
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Протесты последовали после ареста Имрана Хана 9 мая. Ордер на его арест был выписан Национальным бюро подотчетности — орган по борьбе с коррупцией — по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст». Фонд занимается продажей подарков зарубежных лидеров, Хана обвиняют в присвоении порядка $127 тыс.
Имран Хан отвергает обвинения и считает их сфабрикованными по политическим причинам.
Незадолго до ареста бывший премьер обвинял армию и Межведомственную разведку (главная спецслужба страны) в попытках организации нескольких покушений на его жизнь. Имрана Хана арестовали с четвертой попытки, когда он прибыл в здание Верховного суда в Исламабаде для дачи показаний — решение об его аресте Окружной суд столицы принял еще 28 февраля. Согласно заявлению представителя политика Рауфа Хасана, Хана задержали до слушаний.
70-летний Имран Хан родился в Пакистане, но оканчивал среднее и высшее образование в Великобритании — сначала в частной школе в Ворчестере, потом — в Оксфордском университете. Хан с детства играл в крикет, а с 1982 по 1992 год был капитаном сборной Пакистана по этому виду спорта.
В 1996 году Хан основал PTI и стал одним из самых популярных политиков страны. С 2002 по 2007 года входил в парламентскую оппозицию, в 2008 году его партия бойкотировала всеобщие выборы. По итогам голосования 2013 года PTI заняла второе место на выборах, а в 2018 году PTI сформировала коалицию с независимыми кандидатами и смогла получить большинство в парламенте.
Имран Хан придерживался исламских ценностей, выступая при этом за введение либеральных мер в экономике.
Он высказывался в пользу снижения бюрократичности госаппарата, борьбы с коррупцией, создание независимой судебной системы и проведения чисток в полиции. Во время премьерства смог добиться помощи от МВФ для решения проблемы кризиса платежного баланса. Для сокращения дефицита бюджета правительство Хана снижало размер дефицита счета текущих операций и ограничивало расходы на оборону. Несмотря на привлечение в страну инвестиций и реформы в системе социальной защиты, власти тем не менее не смогли преодолеть экономический кризис и рост инфляции в Пакистане.
Во внешней политике Хал развивал сотрудничество с Китаем и Россией, сохраняя холодные отношения с Индией и сокращая взаимодействие с США, которых тот критиковал за борьбу с «Талибаном»**.
В 2022 году оппозиционные партии объявили Хану вотум недоверия. В октябре 2022 года его отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет. Хан обвинял в своем отстранении США, так как он, по его словам, проводил независимую внешнюю политику и поддерживал дружеские отношения с Россией и Китаем. Впоследствии Хан смягчил риторику, заявив, что «хотел бы иметь хорошие отношения со всеми странами, особенно с Соединенными Штатами».
Бывший премьер выступает обвиняемым в деле о продаже подарков иностранных лидеров. В марте 2023 года полиция выдвинула него обвинения в терроризме.
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Имран Хан смог сохранить популярность даже после ухода из власти.
Младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич связывает это с двумя причинами. Во-первых, Хан убеждает своих избирателей в необходимости обновления политической системы страны. Как утверждает бывший премьер, на политику сильное влияние оказывают вооруженные силы — под их покровительством власть в стране переходит от одного коррумпированного политического клана к другому, убежден политик.
Во-вторых, роль играют и неудачи действующих властей — за прошедший год коалиционное правительство во главе с «Демократическим движением Пакистана» (Pakistan Democratic Movement, PDM) не смогло устранить угрозу дефолта и преодолеть падение курса пакистанской рупии. Помимо прочего, правительству не удается решить энергетический кризис и определиться с внешней политикой — в спорах с Индией и Афганистаном не наметилось подвиижек, а баланс в отношениях с Западом и Китаем не найден, считает эксперт.
На этом фоне Имран Хан возвращается к популистским лозунгам и обвиняет нынешние власти в том, что они заняли свои посты благодаря зарубежной помощи.
Бывший премьер призывает своих сторонников бороться за свободу с «коррупционной кликой мошенников, навязанных нам извне».
При этом изначально Имран Хан сам являлся креатурой пакистанской армии, сказал в беседе с RTVI Глеб Макаревич. Он был несистемным политиком, не замешанным в коррупционных скандалах и не связанным с каким-либо из политических кланов Пакистана. Это позволило армии преподнести Имрана Хана как свежую политическую фигуру, способную бороться с коррупцией, считает эксперт.
В 2021 году Имран Хан стал впадать в немилость — армия и Хан не достигли единого мнения, как взаимодействовать с Талибаном**, который пришел к власти в Афганистане после вывода американских войск, рассказывает Макаревич. Следующий конфликт был вызван недовольством Имрана Хана из-за того, что армия навязывала ему своего ставленника на должность главы Межведомственной разведки. Последней каплей стала критика, с которой на Пакистан обрушились западные страны после 24 февраля 2022 года — с 23 по 24 февраля Имран Хан пребывал с визитом в России.
Это сделало Хана слишком токсичной фигурой в глазах Запада, что не устроило армию, объяснил эксперт.
Что протесты значат для России
Кардинальных изменений во внутреннеполитической системе Пакистана из-за протестов ожидать не стоит, считает Глеб Макаревич.
Скорее всего, протесты будут подавлены, а Имран Хан какое-то время будет пребывать в заключении. Возможно его выпустят или дадут возможность уехать, но дело на него в любом случае повесят.
Глеб Макаревичмладший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН
Еще осенью 2022 года стало понятно, что военные Пакистана определились со своими кандидатами на грядущие национальные выборы — прошла процедура назначения нового начальника штаба Сухопутных войск, что требует координации и единого мнения между правительством и армией. Раз эта должность была одобрена, значит, «армия и правительство едины, смотрят на политический процесс одинаково», объяснил Макаревич.
При этом существует вероятность, что армия снова рассорится с нынешним правительством, и тогда Имран Хан, будучи единственным знакомым населению кандидатом, снова станет премьер-министром, считает востоковед.
Несмотря на теплое отношение Имрана Хана к Москве, кардинальное влияние на российско-пакистанские отношения протесты не оказывают, убежден Макаревич. Это связано с общим характером отношений Москвы и Исламабада — сотрудничество ситуативно, и у обеих стран нет глобального видения, как выстраивать долгосрочные отношения, объяснил аналитик. «Сегодня мы сотрудничаем по Афганистану, проводим встречи в Москве с талибами** и вообще поддерживаем пакистанскую позицию, что Афганистаном должно управлять правительство из самих афганцев, а зарубежные интервенции должны прекратиться. Но проходит полтора года после вывода американских войск, и мы уже не видим какого-то развития взаимодействия по этому вопросу, потому что сами пакистанцы не знают, что делать с Афганистаном, как этого не знаем мы», — отмечает Макаревич. Большинство мероприятий России и Пакистана носят ситуативный характер, хотя из-за эффекта низкой базы отношения развиваются очень динамично, резюмировал он.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена.
** движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.