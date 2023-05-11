МИД РФ: зерновая сделка прекратит действовать, если до 18 мая Россия не получит гарантий

Вершинин, указал, что если не будет гарантий для России, в том числе по аммиаку, черноморская инициатива «прекращает свое существование». «Потому что приносящая выгоду только одной из сторон инициатива вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей и производителей удобрений. Мы это также делаем с учетом общей обстановки на мировом рынке, она достаточно волатильная», — подчеркнул он.
«Давайте не будем забегать вперед. Вы знаете, что в свое время было принято решение о последнем продлении черноморской инициативы на 60 дней, до 18 мая. Еще остается какое-то время. Естественно, мы очень внимательно следим за тем, что делается в исправлении перекосов и изъянов этой инициативы», — сказал он.
Россия выступает против бесконечного продления или расширения зерновой сделки, за что выступает ряд стран Запада, указал Вершинин.
«Мы против того, за что высказываются во многих западных столицах, против ее [сделки] расширения или бесконечного продления. Мы должны понимать, что делается, в том числе нами и участниками этих договоренностей», — сказал он.
Вершинин заявил, что РФ продолжит добиваться обеспечения ее интересов в рамках черноморской инициативы.
«Мы этого добивались, добиваемся и будем добиваться. Без этого нет смысла и интереса для участия России в каких-то таких мероприятиях», — ответил он на вопрос о том, можно ли создать технические гарантии того, чтобы обеспечивались интересы России в зерновой сделке.
Вершинин также отметил, что вызывает сожаление ситуация, при которой украинское зерно идет не в самые нуждающиеся страны, а наоборот «в страны сытые или с высоким уровнем дохода».
Вершинин заявил, что Россия не может мириться с двойными стандартами, когда свет в рамках реализации зерновой сделки дается только экспорту украинской сельхозпродукции. «Мы по-прежнему сталкиваемся с барьерами. Россия ожидает активной работы от ооновских представителей и выполнения заявлений из западных столиц. В конечном счете не должно быть лицемерия, не должно быть того, чтобы под громкими рассказами о необходимости обеспечить продовольственную безопасность дается зеленый свет поставкам только украинских зерновых и сельхозпродукции и отодвигаются абсолютно на задний план интересы России. Мы не можем мириться с двойными стандартами», — сказал он.
По словам Вершинина, Москва по-прежнему сталкивается с серьезными преградами для экспорта своей сельхозпродукции и удобрений, заявления, звучащие из западных столиц о том, что сельхозэкспорт и экспорт удобрений РФ не подпадают под санкции, не находят подтверждения.
«На мой взгляд, сегодняшние и вчерашние обсуждения [в Стамбуле] были полезными с точки зрения расставления точек на i в том, что касается исполнения стамбульских договоренностей. Естественно, мы руководствуемся интересами России и необходимостью борьбы с голодом и обеспечения продовольственной безопасности. Но здесь надо четко сказать, что заявления, которые звучали и звучат из Вашингтона, Брюсселя, Лондона, что якобы российский сельхозэкспорт и экспорт удобрений не подпадают под санкции, не находят своего подтверждения. К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с серьезными барьерами нашего сельхозэкспорта и экспорта удобрений. Это касается трансакций, это касается логистических и транспортных проблем, страховки. Поэтому для нас очень важно, чтобы интересы РФ в полной меры были учтены и защищены», — сказал Вершинин.
Российская часть стамбульских договоренностей по зерну выполняется неудовлетворительно, конкретных результатов на этот счет пока не наблюдается, сообщил Вершинин. Дипломат напомнил, что подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года договоренности состоят из двух частей.
«Мы говорим и сказали в этот раз четко и твердо, что речь идет о взаимоувязанных договоренностях. Первая часть пакета состоит из договоренностей по поводу вывоза украинских зерновых из портов под украинским контролем. И эта часть выполняется хорошо, уверенно, за это время свыше 30 млн тонн зерновых были вывезены. Вместе с тем вторая часть пакета, которая представляет меморандум между РФ и ООН, на наш взгляд выполняется неудовлетворительно. Мы проводили консультации на этот счет с представителями ООН в Москве и Женеве. Пока можно сказать, что много говорится и обещается, и мы ценим усилия ООН и генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша]. Вместе с тем конкретных результатов для нас пока не наблюдается», — сказал Вершинин.
Вершинин заявил, что Россия крайне серьезно относится к инспекциям судов в рамках зерновой сделки и не может поступиться качеством в угоду количеству. «Наша команда в Совместном координационном центре работает очень профессионально. Мы должны убедиться, что на входе и на выходе после загрузки суда работают, как надо, то есть везут те грузы, которые заявлены, нет нарушений в документации. Поэтому мы проводим инспекции на основе определенного консенсусом свода правил, процедур, которые были заложены в самом начале. И мы не можем поступиться качеством в угоду количеству», — указал Вершинин.
Он напомнил, что изначально «зерновая инициатива была объявлена генеральным секретарем ООН [Антониу Гутерришем] для того, чтобы помочь странам, которые испытывают нехватку продовольствия».
«Конечно, мы думаем о том, чтобы в первую очередь такие суда направлялись в такие страны, в африканские государства, в беднейшие страны. Чтобы не было привнесения совсем уж коммерческой жилки в эту работу», — сказал Вершинин.
22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней. С российской стороны не раз отмечалось, что дальнейшее решение по продлению сделки зависит от выполнения российской части соглашения. Отсутствие прогресса по этому вопросу ставит под угрозу судьбу инициативы.
10—11 мая в Стамбуле представители РФ, Турции, Украины и ООН обсудили вопросы продления зерновой сделки и выполнения российской части соглашения по поставкам зерна и удобрений, в повестку также были включены вопросы безопасности функционирования зернового коридора.
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