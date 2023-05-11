В закон об иноагентах могут добавить категорию «третьи лица»

Свириденко пояснил, что инициатива касается тех «третьих лиц», которые не являются иноагентами и могут быть «даже не аффилированы» с ними.
«Но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон (о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием)», — добавил замминистра. Он отметил, что предложение уже поддержали парламентарии Государственной думы.
30 января Свириденко предлагал лицам, «которые намеревается действовать в качестве иностранного агента», добровольно просить включать их в этот список. А в случае прекращения деятельности иноагента лицо может подать заявление об исключении себя из реестра.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью. Сейчас в реестре иностранных агентов находятся около 600 физических лиц и организаций.