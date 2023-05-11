Главный оппонент Эрдогана обвинил Россию в заговоре и публикации фейков

Лидер турецкой оппозиции, глава Республиканской народной партии (РНП) и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговоре и призвал «убрать руки от турецкого государства». Об этом он написал у себя в Twitter.
«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — написал он на турецком и русском языках.
Выборы президента Турции состоятся 14 мая. Главными кандидатами являются Кылычдароглу и действующий президент и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган.
Заявление Кылычдароглу прозвучало после того, как действующий президент Эрдоган на выступлении перед сторонниками в воскресенье показал видео, на котором видно, как лидер курдских боевиков призывает голосовать за главу РНП. «Мы не позволим Кылычдароглу, который ходит с террористическими организациями, разделить эту родину», — заявил Эрдоган.
Последующее расследование Deutche Welle (признан иноагентом) показало, что видео было фейком. Журналисты определили, что видео было смонтировано из двух разных роликов с совершенно разным фоном и содержанием.
Кылычдароглу возглавляет Республиканскую народную партию (старейшая партия в стране и вторая по числу мандатов в парламенте после блока Эрдогана). На выборы президента он был выдвинут «Народным альянсом», состоящим из шести партий. РНП не только сильнейшая в нем, но и единственная левая — остальные относятся к правым.
Ранее политик не делал таких резких заявлений в отношении России, напротив, заявлял о готовности сотрудничать с ней в случае победы на выборах.
Социологи отмечают, что несмотря на то, что в выборах президента Турции изначально участвовали четыре кандидата, только два из них имеют реальные шансы на победу — Эрдоган и Кылычдароглу. По данным агрегированных Politico опросов общественного мнения (poll of polls), действующий президент получит в первом туре 44% голосов, его оппонент — 49%.
Ранее 11 мая один из четырех кандидатов в президенты Турции — председатель партии «Родина» Мухаррем Индже — снял свою кандидатуру. Он обвинил оппонентов в попытках уничтожить его репутацию, включая публикацию порнодипфейков и переводы средств неизвестного происхождения на счета его сына. После этого Кылычдароглу пригласил его присоединиться к оппозиции.
Euronews проанализировал данные шести турецких аналитических центров, пять из шести фиксируют преимущество Кылычдароглу в первом туре, однако его не хватит, чтобы перешагнуть 50-процентный барьер. Ожидается, что ко второму туру Кылычдароглу получит голоса избирателей Индже, что увеличит его отрыв от Эрдогана.
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