11:09 (мск), источник: Ведомости
Правительство не поддержало поправки об освобождении от мобилизации не служивших в армии
Инициаторы законопроекта не проанализировали правоприменительную практику.
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии, прошедшего 10 мая. Инициатива была внесена 25 октября депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым.
В пояснительной записке коммунист напомнил о выступлении президента Владимира Путина 21 сентября, в котором тот обозначил категории граждан, которые будут подлежать частичной мобилизации: «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».
В открытой части указа от 21 сентября 2022 г. об объявлении частичной мобилизации в РФ эти критерии отсутствуют. Но граждане следовали принципам, обозначенным в заявлении президента, говорил Матвеев.
«В соответствии с ч. 1 ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, — говорится в отзыве кабинета министров, с которым ознакомились “Ведомости”. — В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно».
Кроме того, отмечается в отзыве, «в пояснительной записке отсутствует анализ правоприменительной практики, позволяющий определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы, и оценить степень влияния на обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в условиях общей или частичной мобилизации».
Из отзыва следует, что в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной, прокомментировал Матвеев. По его словам, такой подход возможен только в случае объявления войны. А сведениями, которые правительство требует от депутатов, располагает только оно, добавляет коммунист.
Адвокат Александр Передрук отмечает, что нельзя сравнивать заявления и положения закона. По его словам, даже если посмотреть на ситуацию с точки зрения поиска возможных противоречий, то утверждение «на военную службу в рамках мобилизации будут призывать в первую очередь тех, кто служил и имеет боевой опыт», не означает, что других граждан призывать не будут.
Мария Макутина