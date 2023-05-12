Блинкен: решение Лондона поставить Украине дальнобойные ракеты отвечает ее нуждам

По словам Блинкена, разные государства пойдут на различные меры, которые будут зависеть от возможностей и технологий государства, а также от того, что в текущий момент представляет наибольший смысл.
«Таким образом, благодаря этому процессу мы предоставили некоторые вещи уникально для Украины. Другие страны могут делать что-то отличное от того, что делаем мы. Вопрос в том, соответствует ли все это потребностям Украины? Мы уверены в том, что так и есть», — заявил Блинкен.
Ранее британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.