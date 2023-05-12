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06:01 (мск), источник: Газета.Ру

Блинкен: решение Лондона поставить Украине дальнобойные ракеты отвечает ее нуждам

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает, что решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности отвечает нуждам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью телеканалу PBS.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

По словам Блинкена, разные государства пойдут на различные меры, которые будут зависеть от возможностей и технологий государства, а также от того, что в текущий момент представляет наибольший смысл.

«Таким образом, благодаря этому процессу мы предоставили некоторые вещи уникально для Украины. Другие страны могут делать что-то отличное от того, что делаем мы. Вопрос в том, соответствует ли все это потребностям Украины? Мы уверены в том, что так и есть», — заявил Блинкен.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Самер Мустафа

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