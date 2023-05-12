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05:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Politico: страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России

Представители стран Евросоюза (ЕС) вчера, 11 мая, обсудили технические вопросы 11-го пакета антироссийских санкций, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, ни у одной из стран нет серьезных возражений против ужесточения ограничений, затрагивающих энергетический сектор. Отмечается, что против не выступили даже страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти». О каких странах речь, не уточняется.

Источник: Reuters

По данным Politico, предварительный вариант 11-го пакета санкций, предложенный Еврокомиссией (ЕК), запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты ЕС. Издание отмечает, что у России недостаточно судов для перевозки нефти, поэтому она вынуждена использовать танкеры третьих стран. Согласно анализу S&P Global, большая часть этого флота принадлежит Греции. Некоторые суда отключают свои транспондеры и GPS, чтобы их не обнаружили, и таким судам будут грозить санкции.

Неназванный дипломат ЕС сказал Politico, что новый пакет санкций отличается от предыдущих тем, что фокусируется на обходе введенных ограничений, и в ЕС «не торопятся, чтобы рассмотреть все предложения». По словам высокопоставленного чиновника ЕК, новые санкции «вряд ли вызовут крупный скандал». «Как по мне, говоря о санкциях, СМИ любят писать о рок-н-ролле и драках, но успех заключается в единстве — очень важно сохранить это единство для внешнего мира», — сказал он.

ЕК 8 мая передала странам ЕС проект 11-го пакета санкций против России. По данным Bloomberg, в рамках новых ограничений рассматривается запрет на транзит товаров через российскую территорию. Reuters писало, что под ограничения могут попасть десятки компаний из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана. Венгрия сказала, что ограничения не затронут ядерную энергетику. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предстоящее ужесточение санкций против РФ не будет последним.

Лаура Кеффер

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