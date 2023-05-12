Вопрос эффективности санкций, зерновая сделка и выборы в Турции. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент Владимир Путин работает в Кремле.
В середине дня он проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ. О теме сообщат позднее.
Во второй половине дня не исключен международный телефонный разговор.
Встречи с планирующим посетить в том числе РФ спецпредставителем КНР Ли Хуэем «пока нет» в графике президента. «По линии дипломатических ведомств все это будет прорабатываться».
Об эффективности санкций Запада
«Все больше и больше аналитиков [в том числе и из журнала The Spectator, где был опубликован соответствующим материал] пытаются рассуждать на тему эффективности политики коллективного Запада, тему эффективности введенных санкций, на тему, насколько это обоюдоострое оружие наносит вред самой Европе».
«Наверное, это скорее хорошо, чем плохо, когда все-таки задаются вопросами и задумываются». «Мы хотели бы, чтобы люди в странах коллективного Запада знали, что им приходится за это платить», — «за ошибочную и неэффективную, неверную политику своих руководителей».
Тем не менее в Кремле не ждут признания властями стран Запада ошибочности своей политики. «Они так не скажут».
Об изъятии российских активов в Европе
«Надо посмотреть, какие обоснования они представят». «Это абсолютно недопустимо». Это посягательство на право собственности.
«Что Россия будет защищать свои интересы — это ни у кого не может вызывать сомнения».
«Работа продолжается, контакты продолжаются». Будет ли в скором времени продлена зерновая сделка — «пока никакой нет информации на этот счет».
Разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом у Путина «пока в графике нет, но при необходимости он может появиться в течение нескольких часов».
«Чтобы состоялась сделка, разговор двух президентов не поможет». «Нужно, чтобы была реализована вторая часть сделки, которая касается обещаний нам».
О заявлении лидера оппозиции Турции
«Я не знаю, что послужило причиной для таких воззваний» — заявлений кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу, будто Россия при помощи фейков вмешивается в выборы в республике.
«Мы неоднократно говорили и настаиваем, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и электоральные процессы других государств».
Примечателен пример США, которые «всем правительством, всем руководством твердили, что Россия вмешивалась, а потом пришли к выводу, что вмешательства не было».
«Весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой Республикой», Россия «тем более ничего не будет делать в отношении своего партнера»: взвешенная и продуманная позиция Анкары «весьма импонирует».
«Официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может». Те, кто сообщил Кылычдароглу о подобном, — «лжецы, так и нужно говорить».
О поставках западного оружия Украине
«Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины со стороны стран коллективного Запада. Это плохо». В ответ на вопрос, готова ли Россия потенциально к этому, Песков заверил: «Безусловно».
О мирной миссии Ватикана на Украине
«Нет, у нас не появилась такая информация». «Может быть, со временем поступит — мы будем внимательно это отслеживать».
О возможном обмене граждан США на смягчение санкций
Пресс-секретарь президента не стал комментировать сообщение о том, что США изучают возможность ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, арестованных в России.