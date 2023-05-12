Минюст предложил знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн

Отмечается, что в ближайшее время планируется «расширить возможность использования электронных документов на стадии предварительного расследования органами следствия и прокуратурой».
«Минюстом России разрабатывается законопроект об ознакомлении с материалами уголовного дела в электронном виде. Это упростит соответствующую процедуру для обвиняемых и позволит осуществить одновременное ознакомление с материалами дела всех заинтересованных лиц», — говорится в сообщении ведомства.
Замминистра юстиции РФ Вадим Федоров уточнил, что ведомством сделан «очень большой блок по цифровизации».
«Права подозреваемого и обвиняемого, они очень кратно требуют защиты и такого тонкого момента. Тем не менее, с учетом представителей уполномоченных, с учетом адвокатуры, с учетом следственных органов нам удалось найти ту золотую середину, как мы считаем, и очень многие вещи сейчас при наличии, соответственно, технической возможности, в случае дальнейшего развития будут осуществляться в электронном формате», — сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.