Австралийка пропала в лесу и выжила, питаясь конфетами и вином Она уже вернулась домой в Мельбурн
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Спецоперация на Украине
13:55 (мск), источник: © РИА Новости

Минюст предложил знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Министерство юстиции РФ хочет знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн, соответствующий проект на стадии разработки, сообщает ведомство в телеграм-канале.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что в ближайшее время планируется «расширить возможность использования электронных документов на стадии предварительного расследования органами следствия и прокуратурой».

«Минюстом России разрабатывается законопроект об ознакомлении с материалами уголовного дела в электронном виде. Это упростит соответствующую процедуру для обвиняемых и позволит осуществить одновременное ознакомление с материалами дела всех заинтересованных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Замминистра юстиции РФ Вадим Федоров уточнил, что ведомством сделан «очень большой блок по цифровизации».

«Права подозреваемого и обвиняемого, они очень кратно требуют защиты и такого тонкого момента. Тем не менее, с учетом представителей уполномоченных, с учетом адвокатуры, с учетом следственных органов нам удалось найти ту золотую середину, как мы считаем, и очень многие вещи сейчас при наличии, соответственно, технической возможности, в случае дальнейшего развития будут осуществляться в электронном формате», — сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Решающая битва будет здесь'. Что начинается в Запорожской области
'Огромный ущерб'. В Киеве заявили о применении Россией неуязвимого оружия
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
закон