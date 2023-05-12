Путин поручил создать условия для адаптации мигрантов и освоения ими русского языка

Среди ключевых мер называется создание условий для мигрантов, которые бы помогали им освоить нормы русского языка и общепризнанные нормы поведения (правила общежития) «с учетом социальных и культурных особенностей территорий, на которых они проживают», указано в тексте документа на официальном портале правовой информации.
Также данные условия должны способствовать формированию у мигрантов правосознания и правовой культуры, которые присущи российскому обществу, и приобщать их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, отметил глава государства.
Кроме того, власти РФ должны обеспечить для законно находящихся на территории РФ иностранных граждан равный доступ к государственным и муниципальным услугам.
Отдельное внимание уделено продвижению русского языка и популяризации русской культуры за рубежом. Прежде всего в тех странах, с которыми у России заключены соглашения о взаимных безвизовых поездках.
Ранее, 5 апреля, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что ведомство поддержало соответствующую поправку к закону «О гражданстве». Согласно ей мигранты, переехавшие на постоянное место жительства в Россию и получившие гражданство РФ, могут лишиться российского паспорта в случае угрозы национальной безопасности.
17 октября 2022 года руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин рассказал «Известиям», что ситуация с потоками мигрантов в Россию не изменилась даже в свете частичной мобилизации в стране и сложной геополитической обстановки.
Ранее, 3 февраля 2022 года, Путин в ответ на жалобу о сложности въезда иностранных кадров в страну указал, что Россия идет по пути либерализации использования иностранной рабочей силы. При этом в декабре 2021 года глава государства подчеркивал необходимость взаимодействия с коллегами из стран СНГ, чтобы мигранты приезжали в страну уже со знанием русского языка и законов РФ.
В конце декабря 2021 года в МВД сообщали, что начиная с 2020 года разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности на территории страны получили более 7 млн мигрантов.