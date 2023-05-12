15:31 (мск), источник: ТАСС
Bloomberg: ФРГ может заказать 123 новых танка Leopard 2
Как сообщает агентство, Берлин планирует восполнить недостаток военной техники, возникший после ее отправки Киеву.
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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Правительство Германии готово закупить 18 новых танков Leopard 2 и не исключает размещения в будущем заказа еще на 105 единиц, чтобы восполнить недостаток военной техники, возникший после ее отправки на Украину. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.
Оно указывает со ссылкой на источники, что бюджетный комитет Бундестага (парламента Германии) может одобрить закупку 18 танков общей стоимостью €525 млн ($579 млн) до конца мая. Эту информацию агентству подтвердили и в Министерстве обороны ФРГ. Кроме того, Берлин планирует в дополнение к этим танкам закупить еще 105 машин. Общая сумма сделки оценивается в $3,2 млрд.
Представители германских концернов Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, которые производят танки Leopard 2, не ответили на запрос агентства с просьбой подтвердить эту информацию.
Немецкие СМИ сообщили в среду, что бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных 50 боевых машин пехоты (БМП) Puma для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Политики одобрили программу вооружений, на которую правительство Германии намерено потратить около €1,5 млрд.