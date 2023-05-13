Что изменит для пользователей признание незаконным использование даркнета

«Я обсуждаю с юристами, как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью», — заявил он. Фрагмент выступления депутат опубликовал в своем Telegram-канале. Даркнет — это «прибежище анонимных негодяев» и «законопослушному гражданину там делать нечего», подчеркнул он.
Позже Горелкин уточнил, что, «по некоторым оценкам», из всех стран мира в России больше всего пользователей «теневого сектора» интернета.
По его словам, территория свободы превратилась в территорию вседозволенности и логово киберпреступников. «Добавим к этому мнению тот факт, что даркнет возник на базе военной разработки США, а Tor Browser (запрещен и заблокирован в России. — “Ведомости”), главный инструмент для доступа в даркнет, уже не скрывает, что финансируется в том числе госдепом [США]», — написал депутат.
На звонки и сообщения «Ведомостей» Горелкин не ответил.
Даркнет — это сегмент интернета, который скрыт из общего доступа. Соединение устанавливается между доверенными пирами (участниками) в зашифрованном виде, с использованием нестандартных портов и протоколов. Используются собственные домены и адресное пространство. Попасть в даркнет можно с помощью специального программного обеспечения. По данным «Лаборатории Касперского», число нелегальных сделок в даркнете в течение 2022 г. выросло в два раза — с 19 500 в июне до 40 000 в декабре.
В теневом интернете, в частности, выставляют на продажу персональные данные граждан, сведения о различных компаниях (базы данных сотрудников или клиентов, корпоративная информация и т. д.), продают вредоносные программы, услуги по сбору конфиденциальной информации, выводу украденных денег, проведению DdoS-атак. Браузер Tor позволяет шифровать трафик, в результате чего отслеживать запросы пользователей становится невозможно.
Сайт браузера попал в реестр запрещенных Роскомнадзором в 2021 г., поскольку размещенная на сайте информация «обеспечивает работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту». В 2022 г. российский суд признал информацию в Tor Browser запрещенной к распространению в стране, запретил приложение Tor Browser, размещенное в Google Play, а также ограничил доступ к программе Tor Browser.
Реализуема ли инициатива Горелкина
Чтобы применить предлагаемое на практике, провайдеры интернета должны быть обязаны контролировать трафик и передавать данные в компетентные органы, а это, фактически, уже происходит, сообщил «Ведомостям» управляющий партнер АБ «Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслав Голенев. «По “закону Яровой” (он требует от операторов устанавливать на свои сети СОРМ и хранить записи телефонных разговоров, текстовые сообщения и интернет-трафик абонентов. — “Ведомости”) к любой информации могут получить доступ, например, органы ФСБ. Поэтому, какова цель этого законодательного предложения, пока сказать сложно», — отметил юрист.
Вместе с тем Голенев сомневается, что инициатива Горелкина согласуется с положениями закона об оперативно-розыскной деятельности и нормами о защите частной жизни.
В частности, возникают вопросы правоприменения. «Что если человек по ошибке зашел на сайт в даркнете и вышел оттуда? В этом случае в его действиях будет состав преступления или нет? По закону об оперативно-розыскной деятельности по нетяжким преступлениям провайдер не осуществляет специальный съем данных с электронных каналов связи или теперь должен будет?» — недоумевает эксперт.
Даркнет и сейчас нелегален, а технически его блокировка практически невозможна, отмечает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. «Это область, которая все время “мутирует”, у нее нет своих четких ip-адресов, которые можно заблокировать и решить проблему. Иначе давно бы заблокировали, если бы было возможно», — сказала она «Ведомостям».
При этом пользователи даркнета используют его сознательно для получения запрещенного товара или контента, так что с большой долей вероятности они понимают, что преступают закон, считает Касперская.
«Что касается блокировки на стороне пользователя, с технической стороны я не очень понимаю, как проверить, пользуется человек даркнетом или только легальными интернет-сервисами. Чтобы это контролировать, нужно получить доступ к каждому конкретному техническому устройству пользователя», — подчеркнула она.
То, как на практике будет реализована инициатива, можно будет оценить только после законодательного урегулирования понятия «даркнет», считает генеральный директор консалтинговой компании Zecurion Алексей Раевский. «Даркнетом можно, например, признать любые заблокированные на территории России сайты», — сказал он «Ведомостям».
Сейчас, как пояснил Раевский, им считается сеть сайтов, которые пользователи посещают через Tor Browser. В даркнете довольно высока степень анонимности, надежных технических средств для борьбы с ней сейчас нет, считает он.
Раевский предположил, что правоохранители могут использовать сайты-ловушки для выявления правонарушителей или устанавливать наличие Tor Browser на компьютере.
Риски привлечения к ответственности будут целиком и полностью зависеть от того, что именно законодатель предложит в качестве определения «даркнет», а кроме того, того, что будет формировать состав преступления, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Если к ответственности будут привлекаться лица, использующие возможности даркнета для совершения неких незаконных действий, то изменения в законодательство не требуются, так как такие действия уже вполне можно квалифицировать в том числе как преступные, сообщил он «Ведомостям».
При этом, по его словам, если сам факт выхода в даркнет будет признаваться незаконным, то это может повлечь за собой крайне высокие риски привлечения к ответственности неограниченного круга лиц, в том числе и тех, которые не предполагают, что совершают незаконные действия.
Для тех же, кто использует даркнет в преступных целях, скорее всего, риски вырастут незначительно, считает Горбунов.
«Предположу, что они обладают достаточным уровнем технологической подготовки для того, чтобы скрыть сам факт доступа в даркнет с территории России», — отметил он.
Горбунов подчеркнул, что главной проблемой в сфере киберпреступности является то, что установить преступника крайне тяжело, а даркнет предполагает именно анонимность файлообмена с использованием нестандартных протоколов и шифрования даже без дополнительных программных и технических средств.