Минздрав утвердил перечень болезней, с которыми могут отказать в соцуслугах

«Утвердить перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме», — говорится в документе.
Как пояснил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, при подготовке перечня была проведена большая работа, прошло много обсуждений с клиницистами, экспертами и пациентскими организациями. По итогам консультаций первоначальный проект перечня был в значительной степени переработан, добавил он.
В число противопоказаний, из-за которых могут отказать в социальном обслуживании на дому, вошли туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, лепра с бактериовыделением, синдром зависимости от психоактивного вещества.
Также среди них — психические расстройства и расстройства поведения при установлении за пациентом активного диспансерного наблюдения в связи с наличием у него симптомов, говорящих о склонности к совершению общественно опасных действий.
Эти болезни, а также опасные для окружающих инфекционные заболевания, гангрена и некроз легкого, его абсцесс вошли в списки противопоказаний, в связи с наличием которых могут отказать в предоставлении соцуслуг в полустационарной и стационарной формах.