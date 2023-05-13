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01:51 (мск), источник: ТАСС

Минздрав утвердил перечень болезней, с которыми могут отказать в соцуслугах

МОСКВА. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России утвердило перечень медицинских противопоказаний, с которыми могут отказать в социальном обслуживании на дому, в полустационарной или в стационарной формах. Соответствующий приказ за подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Reuters

«Утвердить перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме», — говорится в документе.

Как пояснил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, при подготовке перечня была проведена большая работа, прошло много обсуждений с клиницистами, экспертами и пациентскими организациями. По итогам консультаций первоначальный проект перечня был в значительной степени переработан, добавил он.

В число противопоказаний, из-за которых могут отказать в социальном обслуживании на дому, вошли туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, лепра с бактериовыделением, синдром зависимости от психоактивного вещества.

Также среди них — психические расстройства и расстройства поведения при установлении за пациентом активного диспансерного наблюдения в связи с наличием у него симптомов, говорящих о склонности к совершению общественно опасных действий.

Эти болезни, а также опасные для окружающих инфекционные заболевания, гангрена и некроз легкого, его абсцесс вошли в списки противопоказаний, в связи с наличием которых могут отказать в предоставлении соцуслуг в полустационарной и стационарной формах.

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