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01:03 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД ЮАР: посол США извинился за обвинения в поставках оружия РФ

Посол США Рубен Бригети был вызван в министерство иностранных дел ЮАР после того, как обвинил страну в поставках оружия и боеприпаcов России. Как утверждает ведомство, американский дипломат извинился за свои слова. Сам он заявил, что на встрече с министром Наледи Пандор «исправил неверное впечатление» от его выступления.

Источник: AP 2022

«МИД считает такое поведение посла США в ЮАР озадачивающим и противоречащим взаимовыгодным и сердечным отношениям, существующим между США и ЮАР… Посол Рубен Бригети признал, что переступил черту и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР», — говорится в сообщении министерства иностранных дел ЮАР.

Бригети написал в Twitter, что «был благодарен за возможность поговорить с министром иностранных дел Пандор и исправить любое неверное впечатление от своего публичного выступления».

«В нашей беседе я вновь подтвердил прочное партнерство между нашими двумя странами и важность повестки, которую поставили перед нами президенты», — добавил дипломат.

Обвинения Рубена Бригети, которые он озвучил 11 мая, касаются инцидента, произошедшего в декабре 2022 года. Тогда, по словам американского посла, на российское судно в ЮАР были погружены оружие и боеприпасы. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отрицает, что его страна оказывает военную помощь России. Он считает бездоказательными обвинения. Вместе с тем, по словам президента, проводится расследование в связи с информацией о погрузке оружия на судно.

Леонид Уварчев

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