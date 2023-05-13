МИД ЮАР: посол США извинился за обвинения в поставках оружия РФ

«МИД считает такое поведение посла США в ЮАР озадачивающим и противоречащим взаимовыгодным и сердечным отношениям, существующим между США и ЮАР… Посол Рубен Бригети признал, что переступил черту и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР», — говорится в сообщении министерства иностранных дел ЮАР.
Бригети написал в Twitter, что «был благодарен за возможность поговорить с министром иностранных дел Пандор и исправить любое неверное впечатление от своего публичного выступления».
«В нашей беседе я вновь подтвердил прочное партнерство между нашими двумя странами и важность повестки, которую поставили перед нами президенты», — добавил дипломат.
Обвинения Рубена Бригети, которые он озвучил 11 мая, касаются инцидента, произошедшего в декабре 2022 года. Тогда, по словам американского посла, на российское судно в ЮАР были погружены оружие и боеприпасы. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отрицает, что его страна оказывает военную помощь России. Он считает бездоказательными обвинения. Вместе с тем, по словам президента, проводится расследование в связи с информацией о погрузке оружия на судно.