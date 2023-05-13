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09:28 (мск), источник: BFM.ru

Главком ВСУ Залужный назвал главу Генштаба РФ Герасимова «сильным и коварным врагом»

Залужный отметил, что интересуется мнением начальника Генштаба РФ и отслеживает все его высказывания.

Источник: AP 2022

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал в интервью для проекта «За кадром», что интересуется мнением начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и отслеживает все его высказывания. Об этом сообщает РБК.

«В России есть один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас, к сожалению, он ничего свежего не публикует. Мне интересно его мнение как военного… Это генерал Герасимов», — сказал Залужный.

Главком ВСУ подчеркнул, что российскую армию и главу Генштаба нельзя недооценивать.

«Он сильный, коварный, непредсказуемый. Это сильный враг, которого нам, военным, тоже надо уважать», — сказал Залужный.

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