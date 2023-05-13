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11:24 (мск), источник: RT на русском

Рогов заявил, что украинские войска сохраняют планы захвата ЗАЭС

Украинские войска сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС, прочие заявления являются отвлекающим манёвром.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Однозначно в планах боевиков… — спецоперация по форсированию Днепра, захвату плацдарма и оккупация атомной станции как неприкасаемого места, по которому, они прекрасно знают, что мы бить не будем», — цитирует его РИА Новости.

Рогов отметил, что прочие заявления киевских властей являются отвлекающим манёвром.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинская пропаганда по отношению к работникам Запорожской АЭС стала значительно примитивнее и агрессивнее.

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