11:24 (мск), источник: RT на русском
Рогов заявил, что украинские войска сохраняют планы захвата ЗАЭС
Украинские войска сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС, прочие заявления являются отвлекающим манёвром.
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Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Однозначно в планах боевиков… — спецоперация по форсированию Днепра, захвату плацдарма и оккупация атомной станции как неприкасаемого места, по которому, они прекрасно знают, что мы бить не будем», — цитирует его РИА Новости.
Рогов отметил, что прочие заявления киевских властей являются отвлекающим манёвром.
Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинская пропаганда по отношению к работникам Запорожской АЭС стала значительно примитивнее и агрессивнее.