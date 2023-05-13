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16:42 (мск), источник: Life.ru

Боррель рассказал, на сколько выросли военные расходы ЕС

Военные расходы ЕС выросли за последние девять лет почти на треть. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Источник: AP 2022

Открывая форум ЕС — АТР, формально посвящённый зелёному инклюзивному развитию, Боррель утвердил, что ЕС увеличил свои военные расходы с 2014 года на 30%. Стоит отметить, что на мероприятие позвали главу МИД Украины Дмитрий Кулебу. Он намерен запросить поддержки стран азиатского региона.

Ранее Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом из-за Украины. По его словам, нормальное развитие контактов Брюсселя и Пекина зависит от того, убедит ли КНР Россию уйти с территории Незалежной.

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