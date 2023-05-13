20:06 (мск), источник: Ведомости
Папа римский Франциск провел встречу с Зеленским
Папа римский Франциск провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, встреча состоялась в Ватикане.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как отмечается в сообщении Ватикана, стороны в ходе переговоров обсудили «гуманитарную и политическую ситуацию на Украине».
Всего встреча продлилась 40 минут. Пара римский подарил Зеленскому скульптуру, изображающую оливковую ветвь.
По информации «РИА Новостей», Зеленский совершил частный визит, который был согласован в последний момент.
До этого Зеленский в рамках поездки в Рим встретился с итальянским президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джорджей Мелони.
Ранее в марте министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что западные страны никогда не обсуждали вопрос отправки своих войск на Украину.