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20:06 (мск), источник: Ведомости

Папа римский Франциск провел встречу с Зеленским

Папа римский Франциск провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, встреча состоялась в Ватикане.

Источник: AFP/Vatican media

Как отмечается в сообщении Ватикана, стороны в ходе переговоров обсудили «гуманитарную и политическую ситуацию на Украине».

Всего встреча продлилась 40 минут. Пара римский подарил Зеленскому скульптуру, изображающую оливковую ветвь.

По информации «РИА Новостей», Зеленский совершил частный визит, который был согласован в последний момент.

До этого Зеленский в рамках поездки в Рим встретился с итальянским президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Ранее в марте министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что западные страны никогда не обсуждали вопрос отправки своих войск на Украину.

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