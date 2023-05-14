13:42 (мск), источник: Ведомости
Вучич заявил, что покинет пост главы правящей партии Сербии
Александр Вучич покинет пост главы правящей Сербской прогрессивной партии. Об этом он сообщил журналистам.
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«Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии», — заявил Вучич.
О своей отставке Вучич объявит на съезде Сербской прогрессивной партии, который состоится 26 мая и, по мнению президента Сербии, станет крупнейшим в истории страны. На съезде будут приняты «важные решения для партии и страны».
При этом, Вучич отметил, что главу МВД Братислава Гашича отправлять в отставку он не собирается — такое требования выдвигали оппозиционные партии Сербии.