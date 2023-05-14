Чем грозит России смена власти в Турции. Три главных вопроса

Что приход оппозиционера к власти может означать для России, разбирался RTVI.
Чем Турция важна для России? Экономика
По итогам 2022 года Россия стала ведущим экспортером в Турцию, обогнав Китай. Объем российского экспорта составил $58,8 млрд — это рост на 103% по сравнению с 2021 годом, следует из статистической службы ближневосточной страны.
Экспорт из Турции в Россию в 2022-м тоже вырос почти вдвое в годовом выражении — с $5,8 млрд до $9,3 млрд.
Россия продает в Турцию нефть, продовольствие и металлы, Турция в Россию — продукты, машины и оборудование.
На Россию приходится 12% турпотока в Турцию, 11% ее товарооборота и порядка половины импорта нефтепродуктов.
Турция также представляет важное логистическое значение, учитывая выход страны сразу в Черное и Средиземное моря и инфраструктуру для поставок продукцию в Европу.
В ноябре прошлого года президент Владимир Путин предлагал проложить дополнительные нитки газопровода из России в Турцию и создать газовый хаб для поставок в Европу, потому что «работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно».
Среди работающих в Турции российских компаний — «Росатом», «Газпромэкспорт» и группа ММК, которой принадлежит работающий в ближневосточной стране металлургический комплекс MMK Metalurji. «Росатом» выступает мажоритарным акционером первой в Турции атомной электростанции «Аккую».
Турция выступала посредником при попытках России и Украины урегулировать конфликт весной 2022 года.
При поддержке Турции была заключена «зерновая сделка» — единственная международная договоренность с участием Москвы и Киева после 24 февраля. Соответствующее соглашение об экспорте зерна и удобрений из украинских портов было заключено 22 июля 2022 года в Стамбуле. Договоренность носила опосредованный характер: Киев и Москва не являются участниками договора напрямую, однако каждая из сторон заключила зеркальные соглашения с ООН и Турцией.
Что говорят турецкие кандидаты о России?
И нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган, и его соперник, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу заявляли о необходимости поддерживать нормальные отношения с Россией и приложить усилия для урегулирования конфликта Москвы и Киева.
Но если Эрдоган намерен поддерживать статус-кво в диалоге с Россией, то Кылычдароглу выступал с более прозападных позиций: подчеркивал стремление соблюдать западные санкции против России, поддерживать политику НАТО и возродить амбиции по вступлению в ЕС.
С одной стороны, в письме к российскому экспертному сообществу Кылычдароглу подчеркивал необходимость сохранения «здоровых и достойных» отношений с Москвой и осудил «антироссийские подходы в мире».
С другой, турецкий оппозиционер поддержал налаживание более тесных связей с НАТО и Евросоюзом, которые укрепляют свои восточные рубежи и оказывают военную поддержку Украине в конфликте с Россией.
«Турция является членом западного альянса и НАТО, и Путин тоже это хорошо знает <…> Турция должна следовать решениям, принятым НАТО», — говорил Кылычдароглу.
«Мы развернем внешнюю политику Турции на 180 градусов. Мы принесем в нашу страну все демократические правила, предусмотренные Европейским Союзом», — обещал соперник Эрдогана.
Как возможный приход Кылычдароглу к власти повлияет на отношения с Россией?
Даже если Кылычдароглу победит на выборах, главные установки турецкой внешней политики сохранятся, сказал RTVI профессор Университета Кадир Хас в Стамбуле Соли Озал. Анкара по-прежнему будет поддерживать целостность Украины в границах до 2014 года и не примет российской позиции по поводу боевых действий, но при этом попробует сохранить деловые отношения с Москвой, указал эксперт.
Разница будет заключаться в двух вещах, рассказал Озал. Во-первых, личные отношения российских и турецких лидеров изменятся, но сложно судить, как именно.
Во-вторых, Турция, вероятно, будет активнее сотрудничать с НАТО. «Тезисы [Кылычдароглу] о внешней политике намекают на то, что турецкий подход к конфликту [России и Украины] несколько изменится — это не обязательно означает “отторжение России”, но позиции Турции станут ближе к позиции союзников [по НАТО], чем раньше», — считает Озал.
*СМИ внесено в реестр иноагентов
Евгений Пудовкин, Михаил Шептун
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