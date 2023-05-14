Калычдароглу сократил отставание от Эрдогана после подсчета 38% голосов

Появились первые данные подсчета голосов на президентских выборах в Турции. После обработки 38,25% бюллетеней лидирует действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган 52,85%, его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу набирает 41,23%, передает телеканал A Haber. Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 50%.
Как менялось положение Эрдогана и Калычдароглу в ходе подсчета голосов
После обработки 4,91% бюллетеней Партия справедливости и развития Эрдогана набирает 46,22%, а Республиканская народная партия Кылычдароглу — 15,65%. Еще 14,58% получают союзники действующего президента — Партия националистического движения, следует из данных A Haber.
14 марта в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Голосование завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Свыше 3,4 млн зарегистрированных избирателей, находящихся за рубежом, могли проголосовать 9 мая на участках, организованных посольствами Турции в 73 странах, передает Anadolu.
Основными фаворитами президентской гонки считаются двое — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (занимает пост с 2014 года, до этого более десяти лет был премьер-министром) и кандидат от Народного альянса Кемаль Кылычдароглу.
Официальные результаты выборов не будут обнародованы раньше 21:00, подчеркнул глава верховного совета радио и телевидения Турции Эбубекир Шахин, передает агентство Ankahaber. В связи с публикацией данных по голосованию он напомнил, что высший избирательный совет Турции запрещает публикацию результатов раньше установленного времени.
Кирилл Соколов
При участии Вероники Вишняковой