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19:57 (мск), источник: РБК

Калычдароглу сократил отставание от Эрдогана после подсчета 38% голосов

Действующий президент пока набирает 52,85%, а его главный соперник Кемаль Кылычдароглу — 41,23%. Для победы в первом туре президентских выборов кандидат должен набрать свыше 50% голосов избирателей.

Источник: РИА "Новости"

Появились первые данные подсчета голосов на президентских выборах в Турции. После обработки 38,25% бюллетеней лидирует действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган 52,85%, его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу набирает 41,23%, передает телеканал A Haber. Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 50%.

Как менялось положение Эрдогана и Калычдароглу в ходе подсчета голосов

  • После обработки 9% бюллетеней Эрдоган лидировал с 59,47%, а Калычдароглу получал 34,79%.
  • После обработки 15% — Эрдоган сохранял лидерство с 56,67%, у Калыдароглу было 37,51%
  • При обработке 25% — у Эрдогана 54,27%, у Калычдароглу 39,75%
  • После 32% — у Эрдогана 53,37%, у Калычдаролу 40,68%.

После обработки 4,91% бюллетеней Партия справедливости и развития Эрдогана набирает 46,22%, а Республиканская народная партия Кылычдароглу — 15,65%. Еще 14,58% получают союзники действующего президента — Партия националистического движения, следует из данных A Haber.

14 марта в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Голосование завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Свыше 3,4 млн зарегистрированных избирателей, находящихся за рубежом, могли проголосовать 9 мая на участках, организованных посольствами Турции в 73 странах, передает Anadolu.

Основными фаворитами президентской гонки считаются двое — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (занимает пост с 2014 года, до этого более десяти лет был премьер-министром) и кандидат от Народного альянса Кемаль Кылычдароглу.

Официальные результаты выборов не будут обнародованы раньше 21:00, подчеркнул глава верховного совета радио и телевидения Турции Эбубекир Шахин, передает агентство Ankahaber. В связи с публикацией данных по голосованию он напомнил, что высший избирательный совет Турции запрещает публикацию результатов раньше установленного времени.

Кирилл Соколов
При участии Вероники Вишняковой

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