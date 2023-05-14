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14 мая, источник: РБК

Эрдоган начал терять победу в первом туре после подсчета 92% голосов

Действующий президент Турции набирает 49,76% после обработки большей части бюллетеней. Если никто из кандидатов не сможет получить более 50% голосов, то состоится второй тур президентских выборов.

Источник: РИА "Новости"

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,76% после обработки 92% бюллетеней на выборах президента страны. Его основной соперник, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу получает 44,49%, передает TRT Haber.

Как менялось положение Эрдогана и Кылычдароглу в ходе подсчета голосов

  • После обработки 9% бюллетеней Эрдоган лидировал с 59,47%, а Кылычдароглу получал 34,79%.
  • После 15% — Эрдоган сохранял лидерство с 56,67%, у Кылыдароглу было 37,51%.
  • После 25% — у Эрдогана 54,27%, у Кылычдароглу 39,75%.
  • После 32% — у Эрдогана 53,37%, у Кылычдароглу 40,68%.
  • После 40% — у Эрдогана 52,7%, у Кылычдароглу 41,39%
  • После 50% — у Эрдогана 52,1%, у Кылычдароглу 41,9%.
  • После 60% — у Эрдогана 51,7%, у Кылычдароглу 42,46%.
  • После 70% — у Эрдогана 51,1%, у Кылычдароглу 42,96%.
  • После 80% — у Эрдогана 50,66%, у Кылычдароглу 43,53%.
  • После 91% — у Эрдогана 50,01%, у Кылычдароглу 44,21%.

14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Голосование закончилось в 17:00 по местному времени (совпадает с мск), но Эрдоган и Кылычдароглу призвали сторонников не покидать избирательные участки, пока не будут объявлены официальные результаты.

Кроме Эрдогана и Кылычдароглу, в первом туре президентских выборов представлены еще два человека — кандидат от блока малых партий, бывший член Республиканской народной партии Мухаррем Индже и представитель от националистического альянса (ATA) Синан Оган. Первый после подсчета 92% голосов набирает 0,46%, второй — 5,3%.

В случае, если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

В рамках парламентских выборов после подсчета 88,31% голосов коалиция «Народный альянс», в которую входит в том числе Партия справедливости и развития, лидером которой является Эрдоган, набирает 50,32%, а коалиция, выдвинувшая в президенты Кылычдароглу — «Национальный альянс» — 34,65%. Результаты еще трех других политических альянсов составили менее 10%.

Эрдогану 69 лет, он занимает пост президента с 2014 года, до этого он был премьер-министром Турции более 10 лет.

Кылычдароглу 74 года, он 13 лет возглавляет Республиканскую народную партию (на прошлых парламентских выборах она заняла второе место после партии Эрдогана) и впервые участвует в президентских выборах.

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