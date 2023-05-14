Эрдоган начал терять победу в первом туре после подсчета 92% голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,76% после обработки 92% бюллетеней на выборах президента страны. Его основной соперник, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу получает 44,49%, передает TRT Haber.
Как менялось положение Эрдогана и Кылычдароглу в ходе подсчета голосов
14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Голосование закончилось в 17:00 по местному времени (совпадает с мск), но Эрдоган и Кылычдароглу призвали сторонников не покидать избирательные участки, пока не будут объявлены официальные результаты.
Кроме Эрдогана и Кылычдароглу, в первом туре президентских выборов представлены еще два человека — кандидат от блока малых партий, бывший член Республиканской народной партии Мухаррем Индже и представитель от националистического альянса (ATA) Синан Оган. Первый после подсчета 92% голосов набирает 0,46%, второй — 5,3%.
В случае, если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
В рамках парламентских выборов после подсчета 88,31% голосов коалиция «Народный альянс», в которую входит в том числе Партия справедливости и развития, лидером которой является Эрдоган, набирает 50,32%, а коалиция, выдвинувшая в президенты Кылычдароглу — «Национальный альянс» — 34,65%. Результаты еще трех других политических альянсов составили менее 10%.
Эрдогану 69 лет, он занимает пост президента с 2014 года, до этого он был премьер-министром Турции более 10 лет.
Кылычдароглу 74 года, он 13 лет возглавляет Республиканскую народную партию (на прошлых парламентских выборах она заняла второе место после партии Эрдогана) и впервые участвует в президентских выборах.