В МИДе прокомментировали выход России из ДОВСЕ

Ранее Россия инициировала денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе, президент РФ Владимир Путин назначил Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении этого вопроса в парламенте.
«На нее уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к нам действия стран НАТО и их клиентов. ДОВСЕ многие годы фактически не работал, поэтому наш выход из него ситуацию ухудшить не может», — сказал замминистра, отвечая на вопрос, как денонсация договора повлияет на безопасность в Европе.
Рябков отметил, что после действий Москвы «исчезнут иллюзии у тех, кто еще надеялся вернуть Россию в договор».
«ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придется теперь признать и на Западе», — отметил он в интервью «Парламентской газете».
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».