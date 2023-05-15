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03:45 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган не набирает достаточное количество голосов для победы в первом туре

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган набирает 49,42 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки бюллетеней с 99,21 процента избирательных урн, передает TRT Haber.

Источник: AP 2022

Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу пока получает 44,88 процента.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер, в свою очередь, сообщил, что результат действующего лидера республики составляет 49,49 процента, по данным с 91,9 процента урн.

Ранее Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что «дело закончится в первом туре». Кылычдароглу, напротив, считает, что соперник не достигнет желаемого.

Если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур голосования пройдет 28 мая.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции обещал ночью. Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.

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