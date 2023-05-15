09:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Reuters: G7 расширит экспортные и энергетические санкции против России
Страны G7 по итогам саммита
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В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
Санкции, как пишет Reuters, будут нацелены на предотвращение их обхода с участием третьих стран, «подрыв будущего производства энергии в России» и «ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы».
США ожидают, что союзники по G7 скорректируют свой подход по ограничению торговли с Россией. Источники Reuters рассказали, что Вашингтон ранее подталкивал партнеров изменить подход, который позволяет «продавать в Россию все товары, если только они однозначно не внесены в черный список». Союзники не согласны на подход с более широким применением, но в Вашингтоне хотят, чтобы он применялся хотя бы в отношении сфер, «наиболее чувствительных для российских военных». «Следует ожидать, что в нескольких сферах, особенно связанных с оборонно-промышленной базой России, произойдет изменение презумпции», — сказал американский чиновник Reuters.
По информации Financial Times, G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены. Брюссель может принять аналогичные меры в отношении российских нефтепроводов.
Леонид Уварчев