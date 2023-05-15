08:20 (мск), источник: РБК
Эрдоган потерял победу в первом туре выборов президента Турции
Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно было набрать больше 50% голосов. Второй тур намечен на 28 мая.
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в первом туре выборов главы государства набрал 49,35%. Его основной соперник, Кемаль Кылычдароглу получил 45%.
Второй тур должен пройти 28 мая.
Как менялось положение Эрдогана и Кылычдароглу в ходе подсчета голосов
Президентские и парламентские выборы в Турции завершились в 17:00 (совпадает с мск) 14 мая. Для турецких граждан, проживающих за рубежом, голосование в посольствах организовали 9 мая.
Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган занимает свой пост с 2014 года. До этого, с 2003-го, когда основанная им Партия справедливости впервые победила на парламентских выборах, он был премьер-министром. Эрдоган заявлял о готовности уйти из власти, если проиграет на выборах 2023 года. Политик говорил, что «тот, кто не уважает результаты голосования, не уважает нацию».
Всего участие в президентской гонке принимают четыре кандидата, однако главным конкурентом Эрдогана стал лидер оппозиции, глава Республиканской народной партии, выдвинутый Национальным альянсом из шести партий, Кемаль Кылычдароглу.
До прихода в политику в качестве депутата национального собрания Турции в начале нулевых Кылычдароглу около двух десятилетий отработал на госслужбе. В 2002 году он вступил в Республиканскую народную партию, а в 2010 году стал ее председателем. В 2009 году Кылычдароглу участвовал в выборах мэра Стамбула, но проиграл кандидату от правящей Партии справедливости и развития. В президентских выборах до 2023 года Кылычдароглу никогда не участвовал.
Второй тур с участием Эрдогана и Кылычдароглу считался наиболее вероятным сценарием, причем в первом преимущество ожидалось за конкурентом действующего президента, а в финальном голосовании их шансы на победу оценивались как равные.