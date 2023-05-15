16:16 (мск), источник: Ведомости
«У Эрдогана нет такого административного ресурса, чтобы подкорректировать результаты выборов»
Парламентарии и эксперты прокомментировали результаты выборов в Турции.
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Итоги первого тура президентских выборов в Турции не являются неожиданными, изначально было ясно, что они будут полны драматизма, так как исход не был предсказуемым, сказал «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Неопределенность остается и во втором туре, полагает он.
По словам Новикова, на авторитете действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана сказался фактор социально-экономической ситуации в стране.
По отношению к России наиболее конструктивная позиция у Эрдогана, а его оппонент — лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу — пытается играть на прозападных настроениях, отмечает депутат.
11 мая Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в электоральный процесс. «Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства», — написал он в Twitter. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения неприемлемыми.
Результаты второго тура не так важны, как результаты проходящих параллельно парламентских выборов, сказал «Ведомостям» зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Большинство сохранилось за партией Эрдогана, а это значит, что поменять политическую систему в стране не получится, считает сенатор.
В отношениях Турции с Россией выстроилась система, и что будет в случае проигрыша Эрдогана не до конца понятно, отмечает Климов. Запад, по его мнению, сделает все, чтобы появление нового президента сказалось на отношениях двух стран в негативном ключе.
Эрдоган не смог победить в первом туре выборов по многим причинам, в частности, этому способствовало крупнейшее за 80 лет землетрясение в Турции, а также усиление оппозиции среди избирателей из больших городов, рассказал «Ведомостям» старший научный сотрудник ИМЭО РАН Виктор Надеин-Раевский.
Оппозиционные силы в основном опираются на население больших городов, так как там не так сильна исламизация, как в турецких малых городах и деревнях", — отметил он.
При этом официально представители оппозиции заявляют, что в случае победы приложат все силы для сохранения стабильных отношений с Россией. Надеин-Раевский отмечает, что вероятность выполнения этих обещаний не очень высока из-за ориентированности Республиканской народной партии, которую возглавляет Кылычдароглу, на Европу. Существует вероятность, что в случае проигрыша Эрдогана Турция, например, присоединится к санкциям против России, считает он.
В Турции есть весомый процент избирателей, недовольных социально-экономической обстановкой в стране, рассказал «Ведомостям» научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Кроме того, добавляет он, «откровенное вмешательство» западных сил в избирательный процесс привело к тому, что Эрдоган не смог одержать победу в первом туре.
Гаджиев считает, что у Эрдогана есть хорошие шансы одержать победу во втором туре. «Турецкий избиратель достаточно политизирован и умеет оценивать обстановку. Вероятнее всего, многие избиратели будут понимать, что если парламент формирует правительство, то избрание Кылычдароглу может вызвать нездоровую политическую ситуацию в стране: многие вопросы будут затягиваться, блокироваться», — сказал он.
14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Эрдоган в первом туре выборов главы государства набрал 49,35%. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу получил 45%. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно было набрать больше 50% голосов.
Дарья Мосолкина, Мария Макутина