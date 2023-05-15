Исследование: как часто россияне посещают музеи Давно ли вы ходили на выставку?
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
Главное
Главные новости к вечеру 15 мая
21:34 (мск), источник: Коммерсантъ

ANSA: Венгрия заблокировала новый транш военной помощи Украине

Венгрия заблокировала выделение нового транша военной помощи Украине в размере €500 млн из Европейского фонда мира. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источник в Брюсселе. Эта сумма должна была быть направлена Киеву 22 мая.

Источник: Reuters

По информации ANSA, Венгрия потребовала, чтобы Европейский фонд мира в будущем играл более «глобальную роль», а не использовался лишь для вооружения Украины.

Изначально бюджет фонда составлял €5,7 млрд, которые после 24 февраля 2022 года направляются на оплату поставок оружия Киеву. В марте Евросоюз увеличил на €2,2 млрд Европейский фонд мира, доведя его до €7,9 млрд. Эти средства рассчитаны до 2027 года. До начала военного конфликта на Украине средства из фонда никогда не использовали для закупок вооружения.

20 января польские СМИ сообщили, что Венгрия заблокировала пакет финансовой помощи в €1,5 млрд для Украины. По данным RMF, дипломаты допустили, что страны ЕС могут утверждать транши без участия Венгрии, если та продолжит выступать против.

Лусине Баласян

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что известно о выступлении Пригожина в Госдуме
Рогозин рассказал, что поможет избежать второй волны мобилизации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС