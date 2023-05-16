Прокурор не увидел оснований для расследования ФБР связи Трампа с Россией

Спецпрокурор США Джон Дарем считает, что у ФБР не было оснований для начала расследования возможного вмешательства России в американскую избирательную кампанию 2016 года под кодовым названием Crossfire Hurricane, сообщают Reuters и CNN.
Дарем обнародовал 306-страничный отчет по итогам четырехлетней проверки действий ФБР, которое следило за штабом бывшего главы государства. В документе говорится, что у американской разведки и правоохранительных органов не было никаких «фактических доказательств» сговора между представителями Трампа и Москвой.
По мнению Дарема, бюро перед началом расследования опиралось на «необработанные, непроанализированные и неподтвержденные разведданные», а в ходе самой проверки слишком сильно полагалось на сведения, которые предоставили политические оппоненты Трампа.
К тому же, отмечает прокурор, ФБР использовало другой подход в отношении возможного вмешательства в предвыборную кампанию соперницы Трампа Хиллари Клинтон. В частности, пишет Дарем, ФБР получила от «доверенного иностранного источника» данные о том, что ее сторонники намерены «очернить Трампа, указав на связи с Владимиром Путиным», чтобы отвлечь внимание от возможных нарушений, допущенных самой Клинтон. Эти сведения ФБР проверять не стало, в отличие от полного расследования в отношении Трампа «на основе необработанной, неподтвержденной информации», заявил Дарем.
В то же время, несмотря на критику ФБР, Дарем не рекомендует вносить «какие-либо глобальные изменения» в руководящие принципы бюро. Отчет, как пишет спецпрокурор, предназначен для того, чтобы зафиксировать результаты его расследования и «помочь генеральному прокурору определить, как Министерство [юстиции] и ФБР могут улучшить работу, чтобы заслужить большего доверия».
После публикации отчета Дарема ФБР заявила, что с момента описываемых в документе событий руководство бюро «внесло десятки корректирующих мер» в принцип работы ведомства. «Если бы эти реформы были проведены в 2016 году, ошибки, указанные в отчете, можно было бы предотвратить», — говорится в заявлении, которое цитирует CNN.
Трамп, комментируя выводы спецпрокурора в своей соцсети Truth Social, написал: «Вау! После тщательного исследования спецпрокурор Джон Дарем пришел к заключению, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трамп — Россия! Иными словами, американское общество обманули, как и обманывают прямо сейчас те, кто не хочет видеть величие Америки» (цитата по NBC News).
После победы Трампа в 2016 году расследованием возможного вмешательства России в американские выборы занималась комиссия под руководством Роберта Мюллера. Она пришла к выводу, что давление на американских избирателей при помощи поддельных аккаунтов в социальных сетях действительно было. Установить сговор между избирательным штабом Трампа и Россией комиссии не удалось.
Москва обвинения о вмешательстве в выборы США неоднократно опровергала. Трамп назвал расследование «американским позором» и «охотой на ведьм». Как пишет Reuters, экс-президент, который намерен баллотироваться в 2024 году, вероятно, может использовать выводы спецпрокурора Дарема в свою пользу.
Во время загрузки произошла ошибка.