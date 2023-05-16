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09:58 (мск), источник: © РИА Новости

Американский генерал рассказал, почему ВСУ не начинают контрнаступление

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинская армия не начинает контрнаступление из-за сложности операции и высоких рисков, пишет в статье для Washington Post генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки», — заявил он.

По словам генерала, контрнаступление сопряжено с большими рисками, потому что в тот момент, когда бойцам ВСУ прикажут пойти вперед, «отозвать их уже будет невозможно». Даже для самых элитных подразделений американской армии и самого лучшего военачальника это стало бы серьезным вызовом, заключил он.

Накануне Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. Причем ранее он объяснял, что ВСУ могут перейти в атаку уже сейчас, но «потеряют много людей».

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