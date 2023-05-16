Американский генерал рассказал, почему ВСУ не начинают контрнаступление

«Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки», — заявил он.
По словам генерала, контрнаступление сопряжено с большими рисками, потому что в тот момент, когда бойцам ВСУ прикажут пойти вперед, «отозвать их уже будет невозможно». Даже для самых элитных подразделений американской армии и самого лучшего военачальника это стало бы серьезным вызовом, заключил он.
Накануне Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. Причем ранее он объяснял, что ВСУ могут перейти в атаку уже сейчас, но «потеряют много людей».