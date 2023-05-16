МИД допустил присоединение части стран Центральной Азии к антироссийским санкциям

«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — сказал он (цитата по ТАСС).
Галузин добавил, что Россия не диктует, какого внешнего и внутриполитического курса стоит придерживаться другим странам, если «это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ». По мнению дипломата, «искусственное разрушение» связей с Россией может обернуться «более тяжелым ущербом», чем последствия вторичных санкций. Он добавил, что Россия настроена на укрепление сотрудничества со странами Центральной Азии.
Накануне, 15 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что угроза санкций является для республики красной линией в отношениях с Россией. «Санкции — это красная линия. И мы говорим это русским четко: мы не хотим причинять вам вред, но сами не можем позволить себе подпасть под санкции», — подчеркнул он.
На фоне начала спецоперации России на Украине США и ЕС ввели против РФ масштабные санкции, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
Ограничения в том числе коснулись поставок ряда западных товаров. В ответ в России разрешили использование механизма параллельного импорта — ввоза в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. Вместе с тем увеличился импорт такой продукции из соседних с Россией стран. В декабре 2022 г. объем параллельного импорта превысил $20 млрд, заявили в ФТС.
В апреле минторг США ввел ограничения в том числе против компаний из Армении и Узбекистана «за попытки уклониться от экспортного контроля».
10 мая Reuters со ссылкой на источники писало, что Еврокомиссия (ЕК) в рамках обсуждения нового пакета санкций против России предложила ввести ограничения и для «десятков» компаний из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана, чтобы исключить реэкспорт подсанкционных товаров в РФ. Тогда же Financial Times сообщила, что после февраля 2022 г. под предлогом транзита в другие страны, включая Армению, Казахстан и Киргизию, из ЕС ввезли в Россию товаров на $2 млрд. При этом около половины из них не достигло места назначения, утверждала газета.