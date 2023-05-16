Жену Шредера уволили из немецкой компании за празднование Дня Победы

«Госпожу Шредер-Ким освободили от должности с немедленным вступлением распоряжения в силу, и теперь ее трудовые отношения с компанией NRW.GlobalBusiness будут прекращены без какого-либо уведомления», — заявила пресс-секретарь министра экономики федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Мона Нойбаур.
Жену экс-канцлера «неоднократно предупреждали», что нужно воздерживаться от публичных заявлений по политическим вопросам, в частности по конфликту на Украине, добавила Нойбаур.
Шредер-Ким работала представителем компании в Южной Корее. В ее обязанности входило продвижение земли Северный Рейн — Вестфалия как привлекательного места для ведения бизнеса.
В российском посольстве в Берлине 9 мая состоялся торжественный прием по случаю 78-й годовщины Победы. В мероприятии приняли участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители РПЦ, а также германские общественные деятели и журналисты. Посольство посетили бывший канцлер Шредер, бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, лидеры «АдГ» Тино Хрупалла и Александр Гауланд, депутат от Левой партии Клауцс Эрнст.