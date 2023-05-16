15:00 (мск), источник: Ведомости
Эксперты оценили вероятность присоединения к антироссийским санкциям стран Центральной Азии
Ряд проектов заморожен, но Москва остается главным партнером стран СНГ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в ходе своего выступления на центральноазиатской конференции клуба «Валдай» заявил о вероятности присоединения ряда стран Центральной Азии к антироссийским санкциям. Он предупредил, что последствия такого шага «способны обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций».
«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — сказал он.
Страны СНГ в условиях ситуации со спецоперацией пытаются дистанцироваться от России в вопросах, которые волнуют Запад, заявил «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Их «маятниковое поведение» напоминает поведение стран третьего мира во время противостояния США и СССР в холодной войне, считает депутат.
Страны Центральной Азии испытывают на себе беспрецедентное давление, с начала спецоперации количество визитов европейских и американских делегаций превысило все ожидаемые объемы, заявила «Ведомостям» генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ им. Ломоносова Дарья Чижова.
По ее мнению, страны Центральной Азии заняли нейтральную позицию — недопущение обхода санкций через свою территорию, но и не допуск блокады России.
По факту мы видим, что торговля со странами ЦА выросла, вторую жизнь получили новые инфраструктурные и логистические проекты, призванные оптимизировать маршруты.
Заявление Галузина следует воспринимать как предупредительное, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
Он отметил, что временная заморозка некоторых проектов (например, в газовой сфере и сфере атомной энергетики) не означает остановки сотрудничества с Россией. По его мнению, ждать открытого присоединения стран СНГ к антироссийским санкциям не стоит.
Официально страны СНГ к санкциям не присоединятся, потому что для них Россия — это торговый партнер номер один или номер два (после Китая). Присоединение к санкциям приведет к серьезному ухудшению социально-экономической ситуации.
Затулин считает, что заявление Галузина симптоматично, так как факты накапливаются со временем. В качестве примера он назвал введение Казахстаном системы мониторинга поставок для предотвращения обхода санкций.
В конце марта Казахстан заявил о запуске системы обязательного оформления сопроводительных накладных на товары в электронном виде и отслеживания движения товаров на пространстве ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) с помощью электронных пломб (ЭЦП).