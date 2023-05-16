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15:00 (мск), источник: Ведомости

Эксперты оценили вероятность присоединения к антироссийским санкциям стран Центральной Азии

Ряд проектов заморожен, но Москва остается главным партнером стран СНГ.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в ходе своего выступления на центральноазиатской конференции клуба «Валдай» заявил о вероятности присоединения ряда стран Центральной Азии к антироссийским санкциям. Он предупредил, что последствия такого шага «способны обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций».

«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — сказал он.

Страны СНГ в условиях ситуации со спецоперацией пытаются дистанцироваться от России в вопросах, которые волнуют Запад, заявил «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Их «маятниковое поведение» напоминает поведение стран третьего мира во время противостояния США и СССР в холодной войне, считает депутат.

Страны Центральной Азии испытывают на себе беспрецедентное давление, с начала спецоперации количество визитов европейских и американских делегаций превысило все ожидаемые объемы, заявила «Ведомостям» генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ им. Ломоносова Дарья Чижова.

По ее мнению, страны Центральной Азии заняли нейтральную позицию — недопущение обхода санкций через свою территорию, но и не допуск блокады России.

По факту мы видим, что торговля со странами ЦА выросла, вторую жизнь получили новые инфраструктурные и логистические проекты, призванные оптимизировать маршруты.

Дарья Чижова
директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ им. Ломоносова

Заявление Галузина следует воспринимать как предупредительное, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Он отметил, что временная заморозка некоторых проектов (например, в газовой сфере и сфере атомной энергетики) не означает остановки сотрудничества с Россией. По его мнению, ждать открытого присоединения стран СНГ к антироссийским санкциям не стоит.

Официально страны СНГ к санкциям не присоединятся, потому что для них Россия — это торговый партнер номер один или номер два (после Китая). Присоединение к санкциям приведет к серьезному ухудшению социально-экономической ситуации.

Станислав Притчин
старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

Затулин считает, что заявление Галузина симптоматично, так как факты накапливаются со временем. В качестве примера он назвал введение Казахстаном системы мониторинга поставок для предотвращения обхода санкций.

В конце марта Казахстан заявил о запуске системы обязательного оформления сопроводительных накладных на товары в электронном виде и отслеживания движения товаров на пространстве ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) с помощью электронных пломб (ЭЦП).

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