Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласились принять африканскую мирную миссию

«Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по возможному мирному плану», — сказал Сирил Рамафоса на пресс-конференции с премьером Сингапура, сообщает бразильское издание G1. Он уточнил, что провел переговоры с лидерами обеих стран.
«Африка обеспокоена кризисом на Украине, который напрямую отрицательно влияет на африканские страны, вызывая рост цен на продукты питания и топливо», — подчеркнул президент ЮАР.
О телефонном разговоре президента ЮАР с Владимиром Путиным пресс-служба российского лидера сообщала 12 мая. Согласно сообщению Кремля, основными темами беседы были вопросы двустороннего сотрудничества и подготовка к саммиту БРИКС в Южно-Африканской Республике. О том, затрагивалась ли в ходе беседы тема мирного урегулирования украинского кризиса, не уточнялось.
Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского в последнее время не сообщала о его переговорах с лидером ЮАР.