Клишаc рассказал о поправках в законе о военном положении

Андрей Клишас уточнил, что поправки касаются закона от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении». Предлагается запретить проведение референдумов и выборов на территориях, в которых введено военное положение. Исключения составляют специальные назначения по итогу консультаций с Минобороны РФ и ФСБ. Кроме того, в случае нарушения ограничений, установленных в рамках военного положения, предлагается ввести административное задержание на срок до 30 суток.
«Указанные поправки направлены обеспечение безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан при проведении первых выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления новых субъектов Российской Федерации», — заявил сенатор.
Законопроект также предусматривает возможность организации выборов на территориях, где введено военное положение, и устанавливает нормы их проведения.
В частности, вводятся новые ограничения, связанные с агитацией и финансированием выборов, узаконивается практика, при которой регионы и муниципалитеты оплачивают из своих бюджетов работу членов избиркомов и другие расходы на проведение кампаний. Депутаты рассмотрят законопроект 17 мая.