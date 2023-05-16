В России решили вернуть «пионеров» А как вы относитесь к этой идее?
Фоторепортажи
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
16:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Клишаc рассказал о поправках в законе о военном положении

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал внесенные в Госдуму в начале мая поправки, касающиеся военного положения. В частности, поправки предполагают возможность «принудительного и контролируемого перемещения» граждан с территорий, где введено военное положение.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Андрей Клишас уточнил, что поправки касаются закона от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении». Предлагается запретить проведение референдумов и выборов на территориях, в которых введено военное положение. Исключения составляют специальные назначения по итогу консультаций с Минобороны РФ и ФСБ. Кроме того, в случае нарушения ограничений, установленных в рамках военного положения, предлагается ввести административное задержание на срок до 30 суток.

«Указанные поправки направлены обеспечение безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан при проведении первых выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления новых субъектов Российской Федерации», — заявил сенатор.

Законопроект также предусматривает возможность организации выборов на территориях, где введено военное положение, и устанавливает нормы их проведения.

В частности, вводятся новые ограничения, связанные с агитацией и финансированием выборов, узаконивается практика, при которой регионы и муниципалитеты оплачивают из своих бюджетов работу членов избиркомов и другие расходы на проведение кампаний. Депутаты рассмотрят законопроект 17 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что известно о выступлении Пригожина в Госдуме
Рогозин рассказал, что поможет избежать второй волны мобилизации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГосдумаСовет Федерациизакон