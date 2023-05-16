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18:30 (мск), источник: Ведомости

В военной разведке Украины признали причастность Киева к убийствам известных россиян

Начальник управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что Киев причастен к нападением против россиян, в том числе на медийных личностей. Об этом, как передает ТАСС, он заявил, отвечая на вопрос, сможет ли Украина «достать» Владимира Соловьева или Александра Дугина.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей», — сказал он.

На уточняющий вопрос, был ли целью его структуры российский писатель Захар Прилепин, Буданов заявил, что не может подтвердить это или опровергнуть.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление, назвала политическое руководство Украины террористами, а оказывающие Киеву финансовую помощь страны — пособниками террористами.

«В ООН опять не заметят?», — добавила она.

Ранее Буданов, комментируя вопрос о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет отслеживать реакцию «европейских столиц» и особенно Вашингтона на такие слова.

В Кремле это заявление начальника военной разведки назвали беспрецедентным. Москва, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не сомневается в том, что Киев не только спонсирует теракты, но и является их «организатором, вдохновителем и исполнителем». Украина, по его оценке, превратилась в государство-спонсор терроризма.

Песков также счел странным отсутствие осуждения слов Буданова со стороны европейских государств и США, заявив, что такие заявления лишний раз подтверждают правильность решения начать спецоперацию.

6 мая было совершено покушение на писателя Захара Прилепина. В результате подрыва его автомобиля в Нижегородской области погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. В день покушения Прилепин перенес операцию. 14 мая стало известно, что писатель планирует после восстановления вернуться в зону проведения специальной военной операции.

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