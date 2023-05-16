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22:34 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-премьер Британии Лиз Трасс прибыла на Тайвань

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Источник: © РИА Новости

Ранее председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернс раскритиковала решение экс-премьера страны Лиз Трасс отправиться с визитом на Тайвань, назвав предстоящую поездку «инстаграмной* дипломатией».

«Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань во вторник вечером с пятидневной поездкой, став первым бывшим британским лидером, посетившим страну за 27 лет», — говорится в сообщении агентства.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.

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